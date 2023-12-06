Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег) 2.0.3
«Доктор Кто: Затерянные во времени» позволяет игрокам окунуться в мир легендарного научно-фантастического сериала BBC, объединяя элементы симулятора магната с интригующими приключениями во времени и пространстве.
Путешествие начинается с ТАРДИС – временной капсулы Доктора. Игрокам предстоит не только ухаживать и модернизировать этот уникальный аппарат, но и использовать его для перехода между различными эпохами и измерениями. Ваша цель – расширять и развивать свою влиятельность во времени, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
С каждым новым измерением приходят свои вызовы: то вам придется столкнуться с далекими врагами Доктора, то помочь новым союзникам или даже изменить ход истории. Игроки встретят множество знакомых лиц из сериала, включая различные регенерации Доктора, его спутников и, конечно, врагов.
Неограниченная валюта
Скачать Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег) 2.0.3 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство