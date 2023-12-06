«Доктор Кто: Затерянные во времени» позволяет игрокам окунуться в мир легендарного научно-фантастического сериала BBC, объединяя элементы симулятора магната с интригующими приключениями во времени и пространстве.





Путешествие начинается с ТАРДИС – временной капсулы Доктора. Игрокам предстоит не только ухаживать и модернизировать этот уникальный аппарат, но и использовать его для перехода между различными эпохами и измерениями. Ваша цель – расширять и развивать свою влиятельность во времени, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд.





С каждым новым измерением приходят свои вызовы: то вам придется столкнуться с далекими врагами Доктора, то помочь новым союзникам или даже изменить ход истории. Игроки встретят множество знакомых лиц из сериала, включая различные регенерации Доктора, его спутников и, конечно, врагов.