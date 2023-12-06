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Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег)

Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег) 2.0.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Версия:
2.0.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.eastsidegames.doctorwho
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 274

«Доктор Кто: Затерянные во времени» позволяет игрокам окунуться в мир легендарного научно-фантастического сериала BBC, объединяя элементы симулятора магната с интригующими приключениями во времени и пространстве.


Путешествие начинается с ТАРДИС – временной капсулы Доктора. Игрокам предстоит не только ухаживать и модернизировать этот уникальный аппарат, но и использовать его для перехода между различными эпохами и измерениями. Ваша цель – расширять и развивать свою влиятельность во времени, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд.


С каждым новым измерением приходят свои вызовы: то вам придется столкнуться с далекими врагами Доктора, то помочь новым союзникам или даже изменить ход истории. Игроки встретят множество знакомых лиц из сериала, включая различные регенерации Доктора, его спутников и, конечно, врагов.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная валюта

 Теги темы: Много денег

Скачать Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег) 2.0.3 взлом

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Скачать Doctor Who: Lost in Time (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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