android-1.ru / Игры / На русском / Фабрика яиц в режиме ожидания (Мод, Бесплатные награды)
Фабрика яиц в режиме ожидания (Мод, Бесплатные награды)

Фабрика яиц в режиме ожидания (Мод, Бесплатные награды) 2.6.4

74
6
Скачать (70 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Casual Games For Fun
Версия:
2.6.4
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 416

Idle Egg Factory - это игра, которая предоставляет возможность игрокам воплотить мечту владеть птицефермой и получать прибыль от продажи яиц. Игрокам предоставляется куриная ферма, и их задача - развивать ее, чтобы получать максимальную прибыль.

На начальных этапах игры, игроки ознакамливаются с основами управления фермой и ухода за цыплятами. Каждый фермер в игре обладает своими уникальными навыками, и игроки должны учиться, как эффективно управлять своим птицеводческим бизнесом, чтобы обеспечить комфорт и заботу о цыплятах.


Эти деньги могут быть использованы для развития бизнеса. Успешная продажа яиц и умное вложение заработанных средств могут привести к дальнейшему развитию фермы и созданию крупного производства яиц. Важным аспектом игры является умение эффективно управлять финансами и инвестировать их в развитие бизнеса. Если игроки могут правильно распоряжаться деньгами и развивать свою ферму, то в конечном итоге они могут стать владельцами огромной яичной фабрики. Таким образом, Idle Egg Factory позволяет игрокам погрузиться в мир фермерского бизнеса, начиная с небольшой фермы и работая над ее развитием до создания крупного предприятия по производству яиц.




Скриншоты

Информация о модах

МОД 1 

  • Неограниченное количество драгоценных камней (деньги и драгоценные камни увеличиваются при трате!)

МОД 2

  • Бесплатные награды



 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Фабрика яиц в режиме ожидания (Мод, Бесплатные награды) 2.6.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 70 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Mining Knights: Merge and mine (Мод меню)
Mining Knights: Merge and mine (Мод меню)
Версия: 1.7.0
Ура Лордам: Легенды Легиона (Мод, Множитель скорости)
Ура Лордам: Легенды Легиона (Мод, Множитель скорости)
Версия: 1.4.6
World Of Rest: Online RPG (Встроенный кэш)
World Of Rest: Online RPG (Встроенный кэш)
Версия: 1.35.5
Лесная Деревушка－ферма без интернета (Мод, Много денег)
Лесная Деревушка－ферма без интернета (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.36
Пять ночей с Шлепой (Мод, Без рекламы)
Пять ночей с Шлепой (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.6
My Best Deal (18+)
My Best Deal (18+)
Версия: 3.1
Casual Desires
Casual Desires
Версия: 0.19
Bowmasters (Мод, Много денег)
Bowmasters (Мод, Много денег)
Версия: 6.0.11

Отзывы о Фабрика яиц в режиме ожидания (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Антон
Гость Антон 29 ноября 2023 12:18
Намудрили с модом. Наличных в игре очень и очень много, но со знаком минус. Купить невозможно абсолютно ничего. Исправьте пожалуйста
0
Ответить