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Bowmasters (Мод, Много денег)

Bowmasters (Мод, Много денег) 6.6.0

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Версия:
6.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 748
Скриншоты
Описание

Bowmasters - Вы хотите быть невероятным стрелком? Хотите покорять поля сражений в режиме PvP? Хочешь стать лучшим в мире шутеров? Тогда это для вас! Стреляй и целься в многопользовательском режиме на одном устройстве! В вашем распоряжении огромный арсенал оружия и персонажей, арена со множеством секретов и ловушек. Покажи всем, кто лучший в шутерах! У вас есть много вещей, которые будут приклеивать вас к экрану!


В нашей захватывающей игре целых 3 десятка уникальных персонажей, более 30 видов оружия, настоящие хардкорные сражения в реальном времени. Это не просто разборки — на каждой карте есть свои секреты и ловушки, которые удивят вас в любой момент. И если этого недостаточно для вас


Информация о модах

МОД 1

  • Нет купленных объявлений
  • Премиум куплен
  • Все персонажи куплены

МОД 2

  • Неограниченное количество монет



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 Теги темы: Много денег

Скачать Bowmasters (Мод, Много денег) v6.6.0 MOD APK

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MOD V1 214 Мб MOD V2 214 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 214 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 214 Мб

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