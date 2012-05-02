Версия:
6.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 748
Описание
Bowmasters - Вы хотите быть невероятным стрелком? Хотите покорять поля сражений в режиме PvP? Хочешь стать лучшим в мире шутеров? Тогда это для вас! Стреляй и целься в многопользовательском режиме на одном устройстве! В вашем распоряжении огромный арсенал оружия и персонажей, арена со множеством секретов и ловушек. Покажи всем, кто лучший в шутерах! У вас есть много вещей, которые будут приклеивать вас к экрану!
В нашей захватывающей игре целых 3 десятка уникальных персонажей, более 30 видов оружия, настоящие хардкорные сражения в реальном времени. Это не просто разборки — на каждой карте есть свои секреты и ловушки, которые удивят вас в любой момент. И если этого недостаточно для вас
Информация о модах
МОД 1
- Нет купленных объявлений
- Премиум куплен
- Все персонажи куплены
МОД 2
- Неограниченное количество монет
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