Описание

Bowmasters - Вы хотите быть невероятным стрелком? Хотите покорять поля сражений в режиме PvP? Хочешь стать лучшим в мире шутеров? Тогда это для вас! Стреляй и целься в многопользовательском режиме на одном устройстве! В вашем распоряжении огромный арсенал оружия и персонажей, арена со множеством секретов и ловушек. Покажи всем, кто лучший в шутерах! У вас есть много вещей, которые будут приклеивать вас к экрану!





В нашей захватывающей игре целых 3 десятка уникальных персонажей, более 30 видов оружия, настоящие хардкорные сражения в реальном времени. Это не просто разборки — на каждой карте есть свои секреты и ловушки, которые удивят вас в любой момент. И если этого недостаточно для вас