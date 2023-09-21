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Mech Arena: Robot Showdown (Мод меню)

Mech Arena: Robot Showdown (Мод меню) 3.130.20

126
24
Скачать (150 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Plarium Global Ltd
Версия:
3.130.20
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.plarium.mechlegion
Русский язык:
Есть
Лайков:
126
Комментарии:
10
Просмотров:
27 148

Mech Arena: Robot Showdown - это захватывающая игра в жанре экшн, которая подарит вам возможность стать настоящим роботом-героем и участвовать в уникальных и захватывающих битвах. В этой игре вас ждут сражения в реальном времени против других игроков в режиме PvP (игрок против игрока).


Основной акцент игры - это командные бои, где вы сможете объединиться с друзьями или другими игроками, чтобы сформировать сильную команду и сразиться с противниками. Каждый робот в игре имеет свои уникальные характеристики и способности, поэтому вам предстоит выбрать подходящего робота и разработать тактику боя.


Mech Arena: Robot Showdown предлагает разнообразные арены и карты для битв, где вы сможете проявить свое мастерство и тактические навыки. Графика игры выполнена на высоком уровне, что позволяет вам погрузиться в захватывающий мир роботов и технологических сражений.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченный боезапас*
  • Режим бога*
  • Быстрая перезагрузка*
  • Неограниченный таймер навыков*
  • Совпадение с ботами
  • Без перезарядки
  • Быстрый захват
  • Продолжительность без рывка

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) = функции с высоким риском блокировки.

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченный боезапас
  • Автоматическая съемка


 Теги темы: Мод меню

Скачать Mech Arena: Robot Showdown (Мод меню) 3.130.20 взлом

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MOD V1 150 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mech Arena: Robot Showdown (Мод меню)


Комментарии (10)
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Рандом чел
Рандом чел 12 мая 2024 16:26
Пж добавьте неограниченное колличество денег:(
-1
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ZoVik
ZoVik 20 января 2024 17:37
Круто, год на взломе играю ;)
0
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Артём
Артём 30 сентября 2023 23:28
Добавьте анти-бан пожалуйста🥺
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 апреля 2023 19:39
Фрося Жабадулина, Скоро обновим
0
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Фрося Жабадулина
Фрося Жабадулина 14 апреля 2023 16:17
Обнова вышла сегодня. Просьба обновить.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 апреля 2023 00:42
Gamer, Печально, может работать не на всех девайсах(
+4
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Gamer
Gamer 6 апреля 2023 18:35
Крашаеться при запуске
+2
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Грем
Грем 28 июля 2022 11:07
Игра онлайн и довольно высокая вероятность бана
+4
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Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 25 марта 2022 20:11
Vincent,
Она и не должна работать оффлайн, это игра онлайн!!🤦🤦🤦
+9
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Vincent
Vincent 12 февраля 2022 18:51
Игра оффлайн не работает!!! 
-7
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