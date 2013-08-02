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Воспитание сильнейшего лучника (Мод, Высокий урон)

Воспитание сильнейшего лучника (Мод, Высокий урон) 2.1.0

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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Экшен / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 290
Скриншоты
Описание

Grow ArcherMaster - Idle Action RPG - это захватывающая игра в жанре экшн и RPG с увлекательным игровым процессом. В этой игре вы управляете лучником, обладающим непревзойденным мастерством, и сражаетесь с разнообразными врагами в различных измерениях.

Основной герой игры - лучник, и вашей задачей будет сражаться с врагами, начиная с менее опасных животных и заканчивая могущественными боссами. Вы сможете изменять тактику сражения, чтобы справляться с разными монстрами. Для вашего героя доступно множество видов оборудования, лучших навыков и система производства луков и стрел.


В начале игры у вас будет простое оружие, и вы будете сражаться с небольшими животными. После завершения каждого уровня вы получите ценные предметы, такие как стрелы или более мощные луки. Игра предлагает широкий выбор оборудования и систем оружия, что позволяет вам улучшать своего персонажа и снаряжение. Кроме того, в игре доступно множество скинов для вашего героя, что позволяет вам настраивать его внешний вид. Grow ArcherMaster - Idle Action RPG предоставляет игрокам возможность стать мастером лучником и сражаться в захватывающих битвах.




Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Инъекция драгоценного камня
  • Рубиновая инъекция
  • Исцеляющая инъекция
  • Быстрый огонь
  • Убийство одним ударом
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Скачать Воспитание сильнейшего лучника (Мод, Высокий урон) v2.1.0 MOD APK

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Скачать Воспитание сильнейшего лучника (Мод, Высокий урон) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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