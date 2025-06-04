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Tanks vs Bugs (Мод, Один удар)

Tanks vs Bugs (Мод, Один удар) 1.2.8

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Версия:
1.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Red-Spell
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 143
Скриншоты
Описание

Tanks vs Bugs - это игра, в которой игрок управляет танком и вступает в бой с врагами-червями. Геймплей прост, и любой может легко получить к нему доступ. Таким образом, игроки продемонстрируют свои навыки управления персонажем и создадут впечатляющую комбинацию полученных навыков. Действительно, эта игра принесет вам захватывающее развлечение.


В игре Tanks vs Bugs игрокам предстоит столкнуться с ужасающим противником размером с танк, которым вы управляете. Это все насекомые и растения, которые переросли и агрессивны, когда постоянно атакуют игрока. Таким образом, вы будете управлять своим танком и проходить уровни, побеждая всех врагов, которые появляются перед вами. Одна важная вещь, на которую вам нужно обратить внимание, - это то, что они часто вас подавляют.



Информация о модах

Один удар, высокое здоровье

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Скачать Tanks vs Bugs (Мод, Один удар) v1.2.8 MOD APK

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Скачать Tanks vs Bugs (Мод, Один удар) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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