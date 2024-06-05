Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike вдохновлен некогда известной серией Grand Theft Auto и теперь вернулся с совершенно новым стилем. Вместо того, чтобы стать боссом мафиозной банды, в этой игре вы превратитесь в супергероя со своими крыльями и участвуете в приключениях против преступности. Вы можете делать все, что хотите, и стать правителем всего этого города.





Игроки всегда отдают предпочтение жанрам приключенческих игр, которые нацелены на свободу, а не на выполнение конкретной задачи. Crime Angel Superhero будет тем, что они ищут, играя супергероем, особенно имея больше крыльев, чтобы летать куда угодно. Взлететь на вершину небоскреба никогда не было легко в реальной жизни, но с этой игрой нет ничего невозможного.





Кроме того, вы можете управлять перемещением персонажа с помощью всего нескольких основных кнопок управления, доступных на экране, и начать путешествие, чтобы исследовать весь город. Все воспроизводится не отличается от реальности с изображениями проезжающих занятых людей и бегущих по дороге машин. Это создает неподдельное ощущение, будто вы правитель города и никто не сможет вас победить.







