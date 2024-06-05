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Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike (Мод, много энергии)

Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike (Мод, много энергии) 1.2.7

6
2
Скачать (178 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HGames-ArtWorks
Версия:
1.2.7
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 178 Мб
id приложения:
com.hgamesart.angelhero
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
3
Просмотров:
4 851

Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike вдохновлен некогда известной серией Grand Theft Auto и теперь вернулся с совершенно новым стилем. Вместо того, чтобы стать боссом мафиозной банды, в этой игре вы превратитесь в супергероя со своими крыльями и участвуете в приключениях против преступности. Вы можете делать все, что хотите, и стать правителем всего этого города.


Игроки всегда отдают предпочтение жанрам приключенческих игр, которые нацелены на свободу, а не на выполнение конкретной задачи. Crime Angel Superhero будет тем, что они ищут, играя супергероем, особенно имея больше крыльев, чтобы летать куда угодно. Взлететь на вершину небоскреба никогда не было легко в реальной жизни, но с этой игрой нет ничего невозможного.


Кроме того, вы можете управлять перемещением персонажа с помощью всего нескольких основных кнопок управления, доступных на экране, и начать путешествие, чтобы исследовать весь город. Все воспроизводится не отличается от реальности с изображениями проезжающих занятых людей и бегущих по дороге машин. Это создает неподдельное ощущение, будто вы правитель города и никто не сможет вас победить.




Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная энергия

 Теги темы: Много денег

Скачать Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike (Мод, много энергии) 1.2.7 взлом

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Скачать Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike (Мод, много энергии)
178 Мб
Ссылка 2
178 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Crime Angel Superhero - Vegas Air Strike (Мод, много энергии)


Комментарии (3)
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Станислав
Станислав 15 сентября 2022 20:53
Можно денги добавить уровень а энергия уже есть!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 августа 2022 18:16
Гость Сергей, Добрый день, как только такой мод сделают, он появится тут
-1
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Гость Сергей
Гость Сергей 9 августа 2022 16:36
Здравствуйте разработчики
этот сайт взламывает игры лучше
всех но не могли бы вы взломать эту игру на деньги и бесконечную энергию.
0
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