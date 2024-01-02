Stickman Survival военные игры (Мод меню) 1.1.105
Stickman Survival - это захватывающая игра на выживание и рогалик, доступная на устройствах Android. В этой игре вас ожидают множество вызовов, такие как сражения с монстрами и боссами, и ваша цель - выбраться с загадочного острова.
Игра стала популярной благодаря своей инновационной графике и увлекательному игровому процессу. Она предлагает игрокам уникальный опыт, где вы должны использовать свои навыки и ресурсы, чтобы выжить во враждебной среде.
В "Stickman Survival" вам придется сражаться с полчищами монстров и сразиться с могущественными боссами, что добавляет элементы боевика к игре. Ваше выживание зависит от вашей способности стратегически использовать доступные ресурсы.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим бога
5. Неограниченная валюта
6. Разблокировка персонажей
Скачать Stickman Survival военные игры (Мод меню) 1.1.105 взлом
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