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Stickman Survival военные игры (Мод меню)

Stickman Survival военные игры (Мод меню) 1.1.105

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2
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Версия:
1.1.105
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 062

Stickman Survival - это захватывающая игра на выживание и рогалик, доступная на устройствах Android. В этой игре вас ожидают множество вызовов, такие как сражения с монстрами и боссами, и ваша цель - выбраться с загадочного острова.


Игра стала популярной благодаря своей инновационной графике и увлекательному игровому процессу. Она предлагает игрокам уникальный опыт, где вы должны использовать свои навыки и ресурсы, чтобы выжить во враждебной среде.


В "Stickman Survival" вам придется сражаться с полчищами монстров и сразиться с могущественными боссами, что добавляет элементы боевика к игре. Ваше выживание зависит от вашей способности стратегически использовать доступные ресурсы.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

5. Неограниченная валюта

6. Разблокировка персонажей

 Теги темы: Мод меню

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Скачать Stickman Survival военные игры (Мод меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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