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Bus Simulator Pro (Мод, Много денег)

Bus Simulator Pro (Мод, Много денег) 3.9.5

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Версия:
3.9.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sir Studios
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 576 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 848
Скриншоты
Описание

Bus Simulator PRO - это симулятор вождения автобуса, который предоставляет игрокам глубоко проработанный опыт управления пассажирским транспортом. Реализм игры распространяется как на элементы управления автобусом, так и на воссоздание городских и междугородних маршрутов. Путешествие по игровому миру дает возможность ощутить различия в дорожных условиях и пейзажах, отражая реалии вождения автобуса в разных частях света.


В Bus Simulator PRO игроки могут начать с базовой модели автобуса и постепенно улучшать его, изменяя внешний вид и характеристики, чтобы обеспечить лучший опыт для пассажиров и увеличить свою прибыль. Возможность кастомизации автобуса простирается от выбора цвета и дизайна до улучшения двигателя и салона, что позволяет создать уникальный автобус, соответствующий личным предпочтениям игрока.


Игрокам предлагается не просто механически следовать заданному маршруту, но и стратегически планировать свои поездки, чтобы максимизировать доходы и удовлетворить потребности пассажиров. Это включает в себя оптимизацию маршрутов, расписаний и управление ресурсами. Реалистичная экономическая модель требует от игроков также учитывать операционные расходы, включая топливо, ремонт и обслуживание автобусов.


Информация о модах
  • Много денег. (Обновите значение после покупки автомобиля в туториале)
  • VIP-члены могут совершать покупки бесплатно, нажмите на цену в долларах США, чтобы совершить покупку.

- Войдите в игру во второй раз, чтобы получить больше денег.

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Bus Simulator Pro (Мод, Много денег) v3.9.5 MOD APK

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Скачать Bus Simulator Pro (Мод, Много денег) 576 Мб Ссылка 2 576 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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