android-1.ru / Игры / Симуляторы / Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег)
Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег)

Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) 1.10.36

9
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.10.36
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
STAVRIO LTD
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 384
Скриншоты
Описание

Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) - Это увлекательная новинка на тему создания вселенной, песочницы и стратегии. Создавайте цивилизацию с нуля и наблюдайте за эволюцией всего мира. Создайте жизнь на планете, формируйте континенты и поселения на них, объединяйтесь и враждуйте с соседями.

Захватывающая пиксельная игра, которая сочетает в себе множество интересных вещей, при этом игре не требуется обязательное подключение к интернету. В симуляторе песочницы выбери любую локацию, с которой хочешь начать играть и засели ее первыми жителями. Строй города, добавляй домашних животных (куры, свиньи, овцы), чтобы прокормить народ, защищай территории от диких хищников.


Информация о модах
  • Деньги не тратятся;
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно монет.
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) v1.10.36 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню)
Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню)
Version: 2.9.8
Neighbours From Hell: Season 1 (Мод, Unlocked)
Neighbours From Hell: Season 1 (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.11
Bus Simulator PRO 2 (Мод, Много денег)
Bus Simulator PRO 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.7
Town Blast: Игра «Три в ряд» - Восстанови Город! (Мод, Много денег)
Town Blast: Игра «Три в ряд» - Восстанови Город! (Мод, Много денег)
Version: 0.33.0
Adventure Reborn: приключение point and click (Мод, Unlocked)
Adventure Reborn: приключение point and click (Мод, Unlocked)
Version: 1.33
Охота за нефтью (Мод, Unlocked)
Охота за нефтью (Мод, Unlocked)
Version: 4.4.0
BattleBox (Мод, Много денег)
BattleBox (Мод, Много денег)
Version: 2.6.05
Sky Gamblers - Infinite Jets (Встроенный кэш)
Sky Gamblers - Infinite Jets (Встроенный кэш)
Version: 1.0.0

Отзывы о Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив