Описание

Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) - Это увлекательная новинка на тему создания вселенной, песочницы и стратегии. Создавайте цивилизацию с нуля и наблюдайте за эволюцией всего мира. Создайте жизнь на планете, формируйте континенты и поселения на них, объединяйтесь и враждуйте с соседями.

Захватывающая пиксельная игра, которая сочетает в себе множество интересных вещей, при этом игре не требуется обязательное подключение к интернету. В симуляторе песочницы выбери любую локацию, с которой хочешь начать играть и засели ее первыми жителями. Строй города, добавляй домашних животных (куры, свиньи, овцы), чтобы прокормить народ, защищай территории от диких хищников.