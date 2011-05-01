Версия:
1.10.36
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
STAVRIO LTD
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 384
Описание
Galactory - Симулятор Бога, Песочница, Стратегия (Мод, Много денег) - Это увлекательная новинка на тему создания вселенной, песочницы и стратегии. Создавайте цивилизацию с нуля и наблюдайте за эволюцией всего мира. Создайте жизнь на планете, формируйте континенты и поселения на них, объединяйтесь и враждуйте с соседями.
Захватывающая пиксельная игра, которая сочетает в себе множество интересных вещей, при этом игре не требуется обязательное подключение к интернету. В симуляторе песочницы выбери любую локацию, с которой хочешь начать играть и засели ее первыми жителями. Строй города, добавляй домашних животных (куры, свиньи, овцы), чтобы прокормить народ, защищай территории от диких хищников.
Информация о модах
- Деньги не тратятся;
- Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно монет.
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