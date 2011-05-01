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Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню)

Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню) 2.9.5

32
11
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Версия:
2.9.5
Требования:
Android 4.4W и выше
Разработчик:
Longames
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 152
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь мечтали построить волшебную школу для себя? Пустая школа - всегда желание многих. В Idle Magic School игроки почувствуют эту мечту. Если вы присоединитесь к игре, ваше желание построить волшебную школу сбудется. Школа в таинственном волшебном лесу станет для вас новым опытом исследования исключительных уровней в этой игре. Эта игра сочетает в себе приключения и управление ресурсами в магии и борьбу с могущественными волшебниками, чтобы стать величайшим волшебником. Игра вращается вокруг темы приключений в школе магии, где игроки будут выполнять миссии по защите своей школы. 


Это школа и битва между ведьмой и игроком за право управлять школой. Idle Magic School предлагает игрокам сражаться со священниками, волшебниками и ведьмами в фантастическом реальном времени. Защитите свою школу от натиска конкурирующих школ с другими ведьмами. Кроме того, когда вы не вошли в игру, она все равно будет запускаться автоматически и приносить большой доход, даже когда вы не в сети.


Информация о модах

МОД 1


  • Неограниченное количество Святой воды
  • Неограниченное количество волшебных фруктов


МОД 2


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню) v2.9.5 MOD APK

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MOD V1 120 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 120 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Моя собственная Школа Волшебства (Мод меню)


Комментарии (2)
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Катрина
Катрина 3 ноября 2023 20:26
Не могу установить мод, выдает ошибку, что приложение не совместимо с моим телефоном.
Однако из Google Play игра спокойно устанавливается (у меня pixel 7)
0
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Оксана
Оксана 25 октября 2022 17:33
Нет мод-меню, следовательно деньги не прибавляются, когда их тратишь. Исправьте, пожалуйста, интересная игра.
+4
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