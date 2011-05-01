Описание

Вы когда-нибудь мечтали построить волшебную школу для себя? Пустая школа - всегда желание многих. В Idle Magic School игроки почувствуют эту мечту. Если вы присоединитесь к игре, ваше желание построить волшебную школу сбудется. Школа в таинственном волшебном лесу станет для вас новым опытом исследования исключительных уровней в этой игре. Эта игра сочетает в себе приключения и управление ресурсами в магии и борьбу с могущественными волшебниками, чтобы стать величайшим волшебником. Игра вращается вокруг темы приключений в школе магии, где игроки будут выполнять миссии по защите своей школы.





Это школа и битва между ведьмой и игроком за право управлять школой. Idle Magic School предлагает игрокам сражаться со священниками, волшебниками и ведьмами в фантастическом реальном времени. Защитите свою школу от натиска конкурирующих школ с другими ведьмами. Кроме того, когда вы не вошли в игру, она все равно будет запускаться автоматически и приносить большой доход, даже когда вы не в сети.