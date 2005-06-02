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BattleBox (Мод, Много денег)

BattleBox (Мод, Много денег) 2.6.05

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Версия:
2.6.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChaloApps
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 900
Скриншоты
Описание

BattleBox - увлекательный многопользовательский шутер, в котором вам будет чем заняться. В игре много режимов, в которых вам откроется большой мир. Ваша задача - убить всех врагов и остаться в живых, чтобы выжить и победить, за победу вы получите награды в виде опыта и золота, которые вы можете использовать, чтобы купить нового персонажа, выбрать из широкого разнообразия оружия Чтобы убить своего враги и монстры, возьмите себе быструю вооруженную машину и купите и используйте нового монстра, от которого вам нужно убежать в игровом режиме.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги

МОД 2


1. БОЖИЙ РЕЖИМ

2. БЕЗ РЕКЛАМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: GODMODE РАБОТАЕТ, но вы застреваете в 1 позиции. Хитрость заключается в использовании машины или вертолета, чтобы переместиться в другое место.

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 Теги темы: Много денег

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MOD V1 108 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 108 Мб

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