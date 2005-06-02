Описание

BattleBox - увлекательный многопользовательский шутер, в котором вам будет чем заняться. В игре много режимов, в которых вам откроется большой мир. Ваша задача - убить всех врагов и остаться в живых, чтобы выжить и победить, за победу вы получите награды в виде опыта и золота, которые вы можете использовать, чтобы купить нового персонажа, выбрать из широкого разнообразия оружия Чтобы убить своего враги и монстры, возьмите себе быструю вооруженную машину и купите и используйте нового монстра, от которого вам нужно убежать в игровом режиме.