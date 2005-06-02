Версия:
2.6.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChaloApps
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 900
Описание
BattleBox - увлекательный многопользовательский шутер, в котором вам будет чем заняться. В игре много режимов, в которых вам откроется большой мир. Ваша задача - убить всех врагов и остаться в живых, чтобы выжить и победить, за победу вы получите награды в виде опыта и золота, которые вы можете использовать, чтобы купить нового персонажа, выбрать из широкого разнообразия оружия Чтобы убить своего враги и монстры, возьмите себе быструю вооруженную машину и купите и используйте нового монстра, от которого вам нужно убежать в игровом режиме.
Информация о модах
МОД 1
- Бесконечные деньги
МОД 2
1. БОЖИЙ РЕЖИМ
2. БЕЗ РЕКЛАМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: GODMODE РАБОТАЕТ, но вы застреваете в 1 позиции. Хитрость заключается в использовании машины или вертолета, чтобы переместиться в другое место.
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