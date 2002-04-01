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LOST in Blue (Global) (Мод меню)

LOST in Blue (Global) (Мод меню) 1.190.0

68
20
Скачать (1.5 Гб)
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Volcano Force
Версия:
1.190.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
id приложения:
com.volcanoforce.lost.global
Русский язык:
Есть
Лайков:
68
Комментарии:
4
Просмотров:
101 981

LOST in Blue — это захватывающая игра на выживание, где игроки оказываются на неизведанном и опасном острове после авиакатастрофы. Оставшись без каких-либо средств для выживания, игроки вынуждены полагаться на свои навыки и изобретательность, чтобы выжить в этой суровой среде.


Игра предлагает динамичный мир, наполненный разнообразными ландшафтами, включая вулканы, джунгли и ледники. Игроки должны искать ресурсы, строить убежище, создавать оружие и инструменты для обеспечения своего выживания. Они сталкиваются с различными опасностями, включая диких животных, зомби-мутантов и враждебных бандитов, каждое препятствие требует своего подхода для преодоления.


Ключевым элементом игры является принятие решений, каждое из которых влияет на судьбу персонажа. Игроки должны балансировать между поиском ресурсов, защитой от опасностей и исследованием таинственного острова, чтобы выжить и возможно найти путь домой. "LOST in Blue" предлагает уникальное приключение в мире, где каждый день является борьбой за выживание.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость карты Multi [1-3]

Примечание: ресурсы игры управляются сервером, поэтому другие моды кажутся невозможными. Функция скорости тоже работает не очень хорошо, но может показаться вам интересной.

 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

Скачать LOST in Blue (Global) (Мод меню) 1.190.0 взлом

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Скачать LOST in Blue (Global) (Мод меню)
1.5 Гб
Ссылка 2
1.5 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о LOST in Blue (Global) (Мод меню)


Комментарии (4)
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Я
Я 20 марта 2024 04:23
Игра не запускается, и ошибки не выдаёт,
Раз моргнула и больше никаких признаков жизнедеятельности, обидно, хотелось поиграть
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июня 2023 15:53
Гость Сергей, Извините за неудобства
+4
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Гость Сергей
Гость Сергей 15 июня 2023 15:09
Из мода только скорость передвижения и всё бесполезная вещь а так ты играешь в обычную версию игры не советую скачивать
-3
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Читео
Читео 13 ноября 2022 10:42
Это что ещё за мод скорость карты? Где его описание?
+12
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