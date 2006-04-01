Описание

Dragon Paradise City: Breeding War Game - это игра, которая позволяет игрокам исследовать увлекательный мир, населенный драконами. В этой игре игроки будут отвечать за разведение и развитие своих собственных драконов. Этот процесс может быть приятным и увлекательным, но также требует управления ресурсами и стратегического мышления.





Игроки будут создавать свой собственный райский город, где обитают драконы, и уделять внимание их развитию. Это включает в себя управление местом обитания драконов, их питанием и разведением новых особей. Каждый дракон может иметь уникальные характеристики и способности.





Кроме того, игроки могут отправлять своих драконов на уровни и приключения, где они смогут принимать участие в различных задачах и боях. Это добавляет элемент экшена и приключений к игре.