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Dragon Paradise City: Breeding War Game (Мод, Много денег)

Dragon Paradise City: Breeding War Game (Мод, Много денег) 1.4.06

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Версия:
1.4.06
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Insparofaith Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 727
Скриншоты
Описание

Dragon Paradise City: Breeding War Game - это игра, которая позволяет игрокам исследовать увлекательный мир, населенный драконами. В этой игре игроки будут отвечать за разведение и развитие своих собственных драконов. Этот процесс может быть приятным и увлекательным, но также требует управления ресурсами и стратегического мышления.


Игроки будут создавать свой собственный райский город, где обитают драконы, и уделять внимание их развитию. Это включает в себя управление местом обитания драконов, их питанием и разведением новых особей. Каждый дракон может иметь уникальные характеристики и способности.


Кроме того, игроки могут отправлять своих драконов на уровни и приключения, где они смогут принимать участие в различных задачах и боях. Это добавляет элемент экшена и приключений к игре.


Информация о модах

1. Неограниченное золото *

2. Неограниченное количество драгоценных камней *

3. Неограниченное количество еды *

* используйте их, даже если их недостаточно

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dragon Paradise City: Breeding War Game (Мод, Много денег) v1.4.06 MOD APK

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