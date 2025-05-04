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Skateboard Party 3 (Мод, Много опыта)

Skateboard Party 3 (Мод, Много опыта) 1.11.3

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Версия:
1.11.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Maple Media - Snowboard, Skateboard & Racing Games
Категория:
Спортивные / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 585 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 639
Скриншоты
Описание

Skateboard Party 3 - это захватывающая игра на тему скейтборда, которая позволяет игрокам испытать и продемонстрировать свои навыки скейтбординга. Она предлагает разнообразные возможности для управления персонажем и выполнения различных трюков.


Одной из особенностей игры является дифференцированная система управления, которая позволяет игрокам контролировать действия своего персонажа по своему усмотрению. Это означает, что вы можете комбинировать трюки и движения так, как вам нравится, создавая уникальные комбинации и выражая свой стиль. Игра также предлагает разнообразные уровни и игровые режимы, которые способны удовлетворить различные игровые желания. Вы сможете исследовать разные местности и выполнять задания на каждом уровне, повышая свои навыки скейтбординга.


Skateboard Party 3 - это отличная игра для всех любителей скейтбординга и тех, кто хочет научиться новым трюкам. В ней есть элементы развития навыков и множество возможностей для творчества на скейтборде.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Skateboard Party 3 (Мод, Много опыта) v1.11.3 MOD APK

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Скачать Skateboard Party 3 (Мод, Много опыта) 585 Мб Ссылка 2 585 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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