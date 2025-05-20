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Trail Boss BMX (Мод, Unlocked)

Trail Boss BMX (Мод, Unlocked) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Noodlecake
Категория:
На русском / Спортивные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 17:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 718
Скриншоты
Описание

Trail Boss BMX вращается вокруг ваших результатов на каждом уровне с BMX, которым вы управляете. Вы будете перемещаться в средах с различными типами местности, и у них есть свойства, которые вы можете использовать для впечатляющих выступлений. Одновременно, в зависимости от маневра, будет создано множество интересных представлений, а ваш BMX можно настроить так, чтобы он помещался в воздухе.


Игроки будут управлять персонажем за рулем BMX в Trail Boss BMX и преодолевать сложные уровни, которые требует игра. В этой игре введены совершенно разнообразные операции управления, которые игроки должны понимать, чтобы не возникало проблем на каждом уровне. В то же время игроки могут столкнуться с разными ландшафтами, которые будут иметь разные способы обработки. Элементы управления в этой игре сосредоточены на действиях игрока, и в зависимости от того, как вы проводите пальцем, действия персонажа будут меняться. В то же время во время игры вы также можете полностью реализовать характеристики местности и некоторые инструкции, такие как идеальное положение на земле между двумя разными ландшафтами. Кроме того, по мере увеличения уровня сложности игрового экрана будут появляться новые ландшафты, усложняющие игру игрокам.




Информация о модах

Все уровни сложности и трассы открыты (чтобы разблокировать трассы, нажмите на надпись Закрыто).

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Trail Boss BMX (Мод, Unlocked) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Trail Boss BMX (Мод, Unlocked) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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