Trail Boss BMX (Мод, Unlocked) 1.2.2
Trail Boss BMX вращается вокруг ваших результатов на каждом уровне с BMX, которым вы управляете. Вы будете перемещаться в средах с различными типами местности, и у них есть свойства, которые вы можете использовать для впечатляющих выступлений. Одновременно, в зависимости от маневра, будет создано множество интересных представлений, а ваш BMX можно настроить так, чтобы он помещался в воздухе.
Игроки будут управлять персонажем за рулем BMX в Trail Boss BMX и преодолевать сложные уровни, которые требует игра. В этой игре введены совершенно разнообразные операции управления, которые игроки должны понимать, чтобы не возникало проблем на каждом уровне. В то же время игроки могут столкнуться с разными ландшафтами, которые будут иметь разные способы обработки. Элементы управления в этой игре сосредоточены на действиях игрока, и в зависимости от того, как вы проводите пальцем, действия персонажа будут меняться. В то же время во время игры вы также можете полностью реализовать характеристики местности и некоторые инструкции, такие как идеальное положение на земле между двумя разными ландшафтами. Кроме того, по мере увеличения уровня сложности игрового экрана будут появляться новые ландшафты, усложняющие игру игрокам.
Все уровни сложности и трассы открыты (чтобы разблокировать трассы, нажмите на надпись Закрыто).
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Установка
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