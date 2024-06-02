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Idle Fishing Story (Мод, Unlocked)

Idle Fishing Story (Мод, Unlocked) 2.6.24

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Версия:
2.6.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Metamoki
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 661
Скриншоты
Описание

В Idle Fishing Story ваша цель — стать лучшим рыбаком в мире. Начните свое путешествие с небольшой лодки и простой удочкой, но не останавливайтесь на этом. С каждой рыбой, которую вы ловите, вы зарабатываете деньги, которые можно инвестировать в обновления и улучшения вашего снаряжения.


Одним из ключевых элементов игры является исследование различных океанов и морей, каждый из которых предлагает уникальные виды рыб и особенности ловли. От тропических рифов до холодных глубин Северного моря — ваша задача — изучить и освоить их все.


Со временем вы будете разблокировать специальные умения и таланты, которые помогут вам ловить рыбу быстрее, а также привлекать редкие и легендарные виды. Вызовите себя в рыболовных турнирах, соревнуясь с другими игроками за звание лучшего рыбака и доказав свое мастерство.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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