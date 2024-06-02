Описание

В Idle Fishing Story ваша цель — стать лучшим рыбаком в мире. Начните свое путешествие с небольшой лодки и простой удочкой, но не останавливайтесь на этом. С каждой рыбой, которую вы ловите, вы зарабатываете деньги, которые можно инвестировать в обновления и улучшения вашего снаряжения.





Одним из ключевых элементов игры является исследование различных океанов и морей, каждый из которых предлагает уникальные виды рыб и особенности ловли. От тропических рифов до холодных глубин Северного моря — ваша задача — изучить и освоить их все.





Со временем вы будете разблокировать специальные умения и таланты, которые помогут вам ловить рыбу быстрее, а также привлекать редкие и легендарные виды. Вызовите себя в рыболовных турнирах, соревнуясь с другими игроками за звание лучшего рыбака и доказав свое мастерство.