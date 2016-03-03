Описание

Enclaver отвечает основным требованиям игрока к очень реалистичной и увлекательной игре. Все изображение, построенное в 3D, станет предпосылкой для того, чтобы вы почувствовали привлекательность жизни со своей страстью. Мы позволяем игрокам создавать персонажей с коллекциями одежды, строить дома, водить машины и выполнять сотни других действий. Истории и различные ситуации — это только начало, и вам придется изрядно потрудиться, чтобы получить ту жизнь, которую вы хотите.





Основываясь на ваших запросах на контент Enclaver, мы запустили множество новых активностей с участием большего количества персонажей. Теперь каждому человеку придется потратить много времени на изучение жизни, когда дело доходит до добавления питомца, строительства гигантского дома или приветствия нового члена семьи. Вам придется практиковать различные выражения — более освежающие действия, такие как покупка новых автомобилей в коллекцию или езда на них по городу.







