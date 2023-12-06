В My Cat - Cat Simulator Game вы сможете вырастить очень милого и милого котенка. И это не обычный тамагочи - это тамагочи, не похожий ни на что другое. My Cat — это захватывающая, увлекательная и интерактивная игра, в которую очень весело играть.





Отныне вы можете играть со своим новым котенком, с игрой. Он доступен в мобильной версии для устройств Apple и Android. Приложение полностью бесплатное. Вы всегда хотели позаботиться о кошке - теперь вы можете! Выбирайте из 4 разных видов кошек: персидских, сиамских, абиссинских или турецких ванов! Обнимайте и играйте со своим новым питомцем, пока он развивает свою индивидуальность. Присоединяйтесь к прекрасному дню, полному приключений, с вашим новым другом.