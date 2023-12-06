My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег) 3.6.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Appsulove
Версия:
3.6.0.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
3 589
В My Cat - Cat Simulator Game вы сможете вырастить очень милого и милого котенка. И это не обычный тамагочи - это тамагочи, не похожий ни на что другое. My Cat — это захватывающая, увлекательная и интерактивная игра, в которую очень весело играть.
Отныне вы можете играть со своим новым котенком, с игрой. Он доступен в мобильной версии для устройств Apple и Android. Приложение полностью бесплатное. Вы всегда хотели позаботиться о кошке - теперь вы можете! Выбирайте из 4 разных видов кошек: персидских, сиамских, абиссинских или турецких ванов! Обнимайте и играйте со своим новым питомцем, пока он развивает свою индивидуальность. Присоединяйтесь к прекрасному дню, полному приключений, с вашим новым другом.
Информация о модах
Деньги/Разблокировано/Без рекламы
Скачать My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег) 3.6.0.0 взлом
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