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My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег)

My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег) 3.6.0.0

15
0
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Appsulove
Версия:
3.6.0.0
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
cat.game.liftapp
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
3 589

В My Cat - Cat Simulator Game вы сможете вырастить очень милого и милого котенка. И это не обычный тамагочи - это тамагочи, не похожий ни на что другое. My Cat — это захватывающая, увлекательная и интерактивная игра, в которую очень весело играть.


Отныне вы можете играть со своим новым котенком, с игрой. Он доступен в мобильной версии для устройств Apple и Android. Приложение полностью бесплатное. Вы всегда хотели позаботиться о кошке - теперь вы можете! Выбирайте из 4 разных видов кошек: персидских, сиамских, абиссинских или турецких ванов! Обнимайте и играйте со своим новым питомцем, пока он развивает свою индивидуальность. Присоединяйтесь к прекрасному дню, полному приключений, с вашим новым другом.


Скриншоты

Информация о модах

Деньги/Разблокировано/Без рекламы

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег) 3.6.0.0 взлом

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Скачать My Cat: Котик Тамагочи Питомец (Мод, Много денег) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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