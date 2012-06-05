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High Sea Saga (Мод, Много денег)

High Sea Saga (Мод, Много денег) 2.5.5

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.5.5
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 35 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.pirate_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 504

High Sea Saga - это последнее воплощение гениальности Kairosoft, известного мастера в мире мобильных игр. Этот бренд славится своим уникальным стилем - пиксельной графикой, придавшей игре атмосферу старых классических игр прошлого века. Этот стиль не только создает ностальгическое влечение, но и моментально завоевывает сердца игроков.


High Sea Saga - это ваш билет в захватывающий мир пиратов и морских приключений. В этой игре вы станете капитаном своего собственного корабля, готового к бескрайним морским просторам. Соберите команду отважных пиратов, исследуйте острова, сражайтесь с морскими чудовищами и соперниками. Обещает игрокам множество удивительных вещей: создание своего уникального корабля, наставничество над экипажем, строительство базы и даже эпические морские битвы. Вас ждут богатые морские приключения и несметные сокровища, которые можно обнаружить вдали от берегов.


Готовы ли вы отправиться в увлекательное плавание и окунуться в жизнь пиратов? Присоединяйтесь к High Sea Saga и станьте настоящим владыкой морей и океанов. Поднимайте флаг, развивайтесь и покажите, что вы достойны этой великой морской саги!



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченные медали

3. Неограниченные очки исследования

 Теги темы: Пиксельная, Много денег

Скачать High Sea Saga (Мод, Много денег) 2.5.5 взлом

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Скачать High Sea Saga (Мод, Много денег) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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