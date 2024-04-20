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Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег)

Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег) 3.30.6

8
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Metamoki
Версия:
3.30.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.metamoki.weed
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
7 793

Weed Inc - это увлекательная комбинация ресурсных менеджеров и экономических стратегий, где игроки занимаются выращиванием и продажей различных сортов конопли. Легализация заставила всех сбежать из укрытий, и покупатели могут свободно приходить в магазин и выбирать из множества сорняков.


Игроки должны стать успешными предпринимателями, внимательно следить за потребностями клиентов и управлять всем процессом, начиная с выращивания и заканчивая распределением продукции, а также обеспечивать поддержку сотрудников и стратегическое развитие своей торговой сети. Создание своей империи сорняков, найм менеджеров, улучшение сортов и расширение бизнеса в разные места - все это делает Weed Inc увлекательной стратегической игрой для тех, кто готов взять на себя вызов создания успешного предприятия в индустрии.


Скриншоты

Информация о модах

1. MOD Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней || Бесплатный магазин и никогда не уменьшается

3. Неограниченное количество токенов || Бесплатный магазин и никогда не уменьшается

Примечание . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.

 Теги темы: Много денег

Скачать Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег) 3.30.6 взлом

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Скачать Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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