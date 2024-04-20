Weed Inc - это увлекательная комбинация ресурсных менеджеров и экономических стратегий, где игроки занимаются выращиванием и продажей различных сортов конопли. Легализация заставила всех сбежать из укрытий, и покупатели могут свободно приходить в магазин и выбирать из множества сорняков.





Игроки должны стать успешными предпринимателями, внимательно следить за потребностями клиентов и управлять всем процессом, начиная с выращивания и заканчивая распределением продукции, а также обеспечивать поддержку сотрудников и стратегическое развитие своей торговой сети. Создание своей империи сорняков, найм менеджеров, улучшение сортов и расширение бизнеса в разные места - все это делает Weed Inc увлекательной стратегической игрой для тех, кто готов взять на себя вызов создания успешного предприятия в индустрии.