Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег) 3.30.6
Weed Inc - это увлекательная комбинация ресурсных менеджеров и экономических стратегий, где игроки занимаются выращиванием и продажей различных сортов конопли. Легализация заставила всех сбежать из укрытий, и покупатели могут свободно приходить в магазин и выбирать из множества сорняков.
Игроки должны стать успешными предпринимателями, внимательно следить за потребностями клиентов и управлять всем процессом, начиная с выращивания и заканчивая распределением продукции, а также обеспечивать поддержку сотрудников и стратегическое развитие своей торговой сети. Создание своей империи сорняков, найм менеджеров, улучшение сортов и расширение бизнеса в разные места - все это делает Weed Inc увлекательной стратегической игрой для тех, кто готов взять на себя вызов создания успешного предприятия в индустрии.
1. MOD Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней || Бесплатный магазин и никогда не уменьшается
3. Неограниченное количество токенов || Бесплатный магазин и никогда не уменьшается
Примечание . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.
Скачать Weed Inc: Idle Tycoon (Мод, Много денег) 3.30.6 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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