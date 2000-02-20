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Death Park 2: Страшный Клоун (Unlocked/мод меню)

Death Park 2: Страшный Клоун 1.6.6

Мод менюUnlocked
34
3
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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Приключения / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 583
Скриншоты
Описание

"Death Park 2" представляет собой захватывающее продолжение ужасной хоррор игры, в которой игроки отправляются на поиски пропавшей сестры, погружаясь в мрачные тайны и ужасы города, наполненного опасностями на каждом шагу. Вам предстоит пройти через восемь зловещих локаций, включая улицы города, больницу, кладбище, военную базу и канализацию, чтобы раскрыть тайны Клоуна и происхождение Парка Смерти.


Исследуя эти места, вы будете сталкиваться с различными испытаниями, включая головоломки и загадки, которые потребуют от вас не только смекалки, но и храбрости. Отправляйтесь в мир сна, чтобы раскрыть новые аспекты таинственной истории и противостоять ужасным чудовищам, которые скрываются в тени.


"Death Park 2" обещает захватывающий игровой процесс, наполненный напряжением и атмосферой ужаса, а также множество неожиданных поворотов сюжета, которые оставят вас на грани ваших эмоций. Готовьтесь к погружению в мир страха и тайн, где каждое ваше решение имеет значение и может повлиять на исход вашего путешествия.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные боеприпасы
  • Реклама не куплена
  • Все оружие куплено
  • Все приобретенные льготы
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Хоррор, от первого лица, Бродилки, Unlocked, Мод меню

Скачать Death Park 2: Страшный Клоун (Unlocked/мод меню) v1.6.6 MOD APK

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Скачать Death Park 2: Страшный Клоун (Unlocked/мод меню) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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