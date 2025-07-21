Metro 2055 - last day survival (Мод, Бесплатные покупки) v0.0.256
Борись за выживание в туннелях разрушенной цивилизации
Metro 2055: Last Day Survival — это атмосферная экшен-RPG, действие которой разворачивается в мире, пережившем глобальный крах. После неизвестной пандемии и крушения государств, человечество почти исчезло, а те, кто выжил, спустились в метро. Темные, сырые тоннели стали последним пристанищем людей. Здесь станции — это крошечные форпосты надежды, а каждый день — борьба за существование. Игрок берет на себя роль Джека Харпера, разведчика, потерявшего всё. Смерть близких, утрата дома и постоянная угроза извне стали его реальностью. Теперь Джек — единственный, кто может изменить ход истории.
Вас ждёт насыщенная кампания в стиле выживания, исследование заброшенных станций, сражения с мутировавшими тварями и людьми, ставшими хуже монстров. Мародеры, каннибалы, фракции с противоположными взглядами — всё это создаёт сложную экосистему подземного мира, в которой любое решение имеет последствия. Собирайте ресурсы, принимайте тяжелые выборы, сражайтесь и укрепляйте свою базу. Вам предстоит не только выжить, но и узнать, что же случилось в 2049 году… и почему угроза только начала возвращаться. Метро ждёт героя — и им можешь стать ты.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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