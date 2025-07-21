Описание

Metro 2055: Last Day Survival — это атмосферная экшен-RPG, действие которой разворачивается в мире, пережившем глобальный крах. После неизвестной пандемии и крушения государств, человечество почти исчезло, а те, кто выжил, спустились в метро. Темные, сырые тоннели стали последним пристанищем людей. Здесь станции — это крошечные форпосты надежды, а каждый день — борьба за существование. Игрок берет на себя роль Джека Харпера, разведчика, потерявшего всё. Смерть близких, утрата дома и постоянная угроза извне стали его реальностью. Теперь Джек — единственный, кто может изменить ход истории.





Вас ждёт насыщенная кампания в стиле выживания, исследование заброшенных станций, сражения с мутировавшими тварями и людьми, ставшими хуже монстров. Мародеры, каннибалы, фракции с противоположными взглядами — всё это создаёт сложную экосистему подземного мира, в которой любое решение имеет последствия. Собирайте ресурсы, принимайте тяжелые выборы, сражайтесь и укрепляйте свою базу. Вам предстоит не только выжить, но и узнать, что же случилось в 2049 году… и почему угроза только начала возвращаться. Метро ждёт героя — и им можешь стать ты.