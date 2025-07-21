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Metro 2055 - last day survival (Мод, Бесплатные покупки)

Metro 2055 - last day survival (Мод, Бесплатные покупки) v0.0.256

Борись за выживание в туннелях разрушенной цивилизации

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Версия:
0.0.256
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DV Survival Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:45
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26
Описание

Metro 2055: Last Day Survival — это атмосферная экшен-RPG, действие которой разворачивается в мире, пережившем глобальный крах. После неизвестной пандемии и крушения государств, человечество почти исчезло, а те, кто выжил, спустились в метро. Темные, сырые тоннели стали последним пристанищем людей. Здесь станции — это крошечные форпосты надежды, а каждый день — борьба за существование. Игрок берет на себя роль Джека Харпера, разведчика, потерявшего всё. Смерть близких, утрата дома и постоянная угроза извне стали его реальностью. Теперь Джек — единственный, кто может изменить ход истории.


Вас ждёт насыщенная кампания в стиле выживания, исследование заброшенных станций, сражения с мутировавшими тварями и людьми, ставшими хуже монстров. Мародеры, каннибалы, фракции с противоположными взглядами — всё это создаёт сложную экосистему подземного мира, в которой любое решение имеет последствия. Собирайте ресурсы, принимайте тяжелые выборы, сражайтесь и укрепляйте свою базу. Вам предстоит не только выжить, но и узнать, что же случилось в 2049 году… и почему угроза только начала возвращаться. Метро ждёт героя — и им можешь стать ты.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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