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Гача Гача Защита (Мод меню)

Гача Гача Защита (Мод меню) v1.1.5

Комбинируй удачу и мощь в каждой обороне замка

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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
manababa
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Гача Гача Защита — это необычная смесь казуального экшена и стратегического рогалика, где ты — Король Слайм, последний защитник осаждённого замка. Толпы монстров надвигаются, а у тебя всего один шанс — верно крутануть колесо удачи и выбрать лучший навык для следующего раунда. В этой игре нет случайностей без последствий: каждая атака, каждая прокачка определяет твою выживаемость.


Фишка игры — рандомизированные способности: выбери между цепной молнией, ледяным взрывом или огненной атакой. Повторно выпавший навык становится мощнее — ты сам решаешь, идти ли в глубину или расширять арсенал. За убийства врагов получай золото, чтобы покупать усиления и улучшать защиту. Визуальный стиль яркий и динамичный, каждый запуск — новый бой и новые варианты победы. Игра проверит твою удачу, но победит тот, кто умеет выбирать.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Неограниченная валюта
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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Гача Гача Защита (Мод меню) v1.1.5 MOD APK

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Скачать Гача Гача Защита (Мод меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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