Описание

Гача Гача Защита — это необычная смесь казуального экшена и стратегического рогалика, где ты — Король Слайм, последний защитник осаждённого замка. Толпы монстров надвигаются, а у тебя всего один шанс — верно крутануть колесо удачи и выбрать лучший навык для следующего раунда. В этой игре нет случайностей без последствий: каждая атака, каждая прокачка определяет твою выживаемость.





Фишка игры — рандомизированные способности: выбери между цепной молнией, ледяным взрывом или огненной атакой. Повторно выпавший навык становится мощнее — ты сам решаешь, идти ли в глубину или расширять арсенал. За убийства врагов получай золото, чтобы покупать усиления и улучшать защиту. Визуальный стиль яркий и динамичный, каждый запуск — новый бой и новые варианты победы. Игра проверит твою удачу, но победит тот, кто умеет выбирать.