Гача Гача Защита (Мод меню) v1.1.5
Комбинируй удачу и мощь в каждой обороне замка
Гача Гача Защита — это необычная смесь казуального экшена и стратегического рогалика, где ты — Король Слайм, последний защитник осаждённого замка. Толпы монстров надвигаются, а у тебя всего один шанс — верно крутануть колесо удачи и выбрать лучший навык для следующего раунда. В этой игре нет случайностей без последствий: каждая атака, каждая прокачка определяет твою выживаемость.
Фишка игры — рандомизированные способности: выбери между цепной молнией, ледяным взрывом или огненной атакой. Повторно выпавший навык становится мощнее — ты сам решаешь, идти ли в глубину или расширять арсенал. За убийства врагов получай золото, чтобы покупать усиления и улучшать защиту. Визуальный стиль яркий и динамичный, каждый запуск — новый бой и новые варианты победы. Игра проверит твою удачу, но победит тот, кто умеет выбирать.
- Мод Меню
- Неограниченная валюта
Скачать Гача Гача Защита (Мод меню) v1.1.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.