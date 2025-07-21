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Cats And The Forest (Мод меню)

Cats And The Forest (Мод меню) v1.0.22

Стань дворецким-спасителем в лесу, полном магии и котиков

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Версия:
1.0.22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SuperCarrot
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 22:55
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Cats And The Forest — это очаровательная Idle RPG, в которой ты становишься дворецким, призванным богиней кошек, чтобы защитить волшебный лес от надвигающейся тьмы. В центре событий — магическая трещина, из которой вырываются злобные тени, погружающие лес в хаос. Тебе предстоит вжиться в пушистую роль защитника, сражаясь с врагами, усиливая своего персонажа и собирая полезные предметы. Визуальный стиль напоминает анимационную сказку: уютные фоны, милые коты и плавные эффекты создают глубокое чувство погружения с первых секунд.


Ключевая механика строится на удаче и системе предметных слотов — чем больше ты играешь, тем больше шансов получить редкие усиления. За завершение первой главы ты получишь «777 слот-монет», а в дальнейшем они будут выпадать за само прохождение. Постепенно твой уровень растёт, и вместе с ним увеличивается ценность предметов. Это делает каждый прогресс захватывающим — словно открываешь сюрприз. Если тебе нравятся медитативные RPG, визуальная прелесть и коллекционирование, то Cats And The Forest подарит часы приятного геймплея в компании пушистых защитников природы.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Режим Бога
  • Всегда критически
  • Заморозка времени (для босса)
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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