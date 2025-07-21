Описание

Cats And The Forest — это очаровательная Idle RPG, в которой ты становишься дворецким, призванным богиней кошек, чтобы защитить волшебный лес от надвигающейся тьмы. В центре событий — магическая трещина, из которой вырываются злобные тени, погружающие лес в хаос. Тебе предстоит вжиться в пушистую роль защитника, сражаясь с врагами, усиливая своего персонажа и собирая полезные предметы. Визуальный стиль напоминает анимационную сказку: уютные фоны, милые коты и плавные эффекты создают глубокое чувство погружения с первых секунд.





Ключевая механика строится на удаче и системе предметных слотов — чем больше ты играешь, тем больше шансов получить редкие усиления. За завершение первой главы ты получишь «777 слот-монет», а в дальнейшем они будут выпадать за само прохождение. Постепенно твой уровень растёт, и вместе с ним увеличивается ценность предметов. Это делает каждый прогресс захватывающим — словно открываешь сюрприз. Если тебе нравятся медитативные RPG, визуальная прелесть и коллекционирование, то Cats And The Forest подарит часы приятного геймплея в компании пушистых защитников природы.