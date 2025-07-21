Cats And The Forest (Мод меню) v1.0.22
Стань дворецким-спасителем в лесу, полном магии и котиков
Cats And The Forest — это очаровательная Idle RPG, в которой ты становишься дворецким, призванным богиней кошек, чтобы защитить волшебный лес от надвигающейся тьмы. В центре событий — магическая трещина, из которой вырываются злобные тени, погружающие лес в хаос. Тебе предстоит вжиться в пушистую роль защитника, сражаясь с врагами, усиливая своего персонажа и собирая полезные предметы. Визуальный стиль напоминает анимационную сказку: уютные фоны, милые коты и плавные эффекты создают глубокое чувство погружения с первых секунд.
Ключевая механика строится на удаче и системе предметных слотов — чем больше ты играешь, тем больше шансов получить редкие усиления. За завершение первой главы ты получишь «777 слот-монет», а в дальнейшем они будут выпадать за само прохождение. Постепенно твой уровень растёт, и вместе с ним увеличивается ценность предметов. Это делает каждый прогресс захватывающим — словно открываешь сюрприз. Если тебе нравятся медитативные RPG, визуальная прелесть и коллекционирование, то Cats And The Forest подарит часы приятного геймплея в компании пушистых защитников природы.
- Мод Меню
- Режим Бога
- Всегда критически
- Заморозка времени (для босса)
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.