Raising a Dark Ninja (Мод меню) v1.0.27
Стреляй копьями, фарми снарягу и прокачивайся без остановки
Raising a Dark Ninja — это пиксельный рогалик-кликер, в котором ты превращаешь безмолвного воина тьмы в машину уничтожения. Убивай монстров, выбивай крутое оружие и собирай копья, каждое из которых обладает своей силой и внешним видом. В игре множество этапов, где ты будешь прокачивать дерево навыков и открывать комбо-удары ниндзюцу с яркими эффектами и серьёзной отдачей.
Главная фишка — офлайн-награды и простой фарм, который приносит кайф даже во время перерыва. Пока ты занят в жизни — твой ниндзя копит опыт, ресурсы и снарягу. А когда возвращаешься — одним касанием сносишь всё на своём пути. Пиксельная графика в духе классики 90-х и динамичные визуальные эффекты создают нужную атмосферу. Начни путь воина прямо сейчас — найди своё копьё, стань сильнее, чем тьма.
- Мод Меню
- Множитель урона
- Режим Бога
- Множитель выпадения сундуков
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