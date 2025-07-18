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Raising a Dark Ninja (Мод меню)

Raising a Dark Ninja (Мод меню) v1.0.27

Стреляй копьями, фарми снарягу и прокачивайся без остановки

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Версия:
1.0.27
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NEVIL Company
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Raising a Dark Ninja — это пиксельный рогалик-кликер, в котором ты превращаешь безмолвного воина тьмы в машину уничтожения. Убивай монстров, выбивай крутое оружие и собирай копья, каждое из которых обладает своей силой и внешним видом. В игре множество этапов, где ты будешь прокачивать дерево навыков и открывать комбо-удары ниндзюцу с яркими эффектами и серьёзной отдачей.


Главная фишка — офлайн-награды и простой фарм, который приносит кайф даже во время перерыва. Пока ты занят в жизни — твой ниндзя копит опыт, ресурсы и снарягу. А когда возвращаешься — одним касанием сносишь всё на своём пути. Пиксельная графика в духе классики 90-х и динамичные визуальные эффекты создают нужную атмосферу. Начни путь воина прямо сейчас — найди своё копьё, стань сильнее, чем тьма.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Множитель выпадения сундуков
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raising a Dark Ninja (Мод меню) v1.0.27 MOD APK

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Скачать Raising a Dark Ninja (Мод меню) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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