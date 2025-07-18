Описание

Raising a Dark Ninja — это пиксельный рогалик-кликер, в котором ты превращаешь безмолвного воина тьмы в машину уничтожения. Убивай монстров, выбивай крутое оружие и собирай копья, каждое из которых обладает своей силой и внешним видом. В игре множество этапов, где ты будешь прокачивать дерево навыков и открывать комбо-удары ниндзюцу с яркими эффектами и серьёзной отдачей.





Главная фишка — офлайн-награды и простой фарм, который приносит кайф даже во время перерыва. Пока ты занят в жизни — твой ниндзя копит опыт, ресурсы и снарягу. А когда возвращаешься — одним касанием сносишь всё на своём пути. Пиксельная графика в духе классики 90-х и динамичные визуальные эффекты создают нужную атмосферу. Начни путь воина прямо сейчас — найди своё копьё, стань сильнее, чем тьма.