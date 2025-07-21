android-1.ru / Игры / Симуляторы / Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы)
Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы)

Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы) v0.12

Стань легендой дикой природы — от леса до океана

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.12
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 194 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Описание

Hunt & Hook: Рубеж — это реалистичный 3D-симулятор охоты и рыбалки, в котором ты можешь почувствовать себя настоящим охотником и мастером спиннинга. Открой для себя дикие уголки планеты, где каждый шаг может привести к встрече с редчайшим животным или хищной рыбой. Исследуй густые леса, бурные реки и глубокие морские просторы, постоянно улучшая своё снаряжение. Благодаря фотореалистичной графике и глубокому геймплею, ты буквально погружаешься в атмосферу охотничьего приключения, где трофеи не просто добываются — за них приходится бороться.


Каждая охота здесь — это испытание: правильно подобранная винтовка, меткий выстрел, тишина и ожидание. Рыбалка — не менее напряжённа: от спокойной ловли на озере до настоящей схватки с гигантом в океане. Собирай уникальные виды животных и рыб, наполняй свою личную коллекцию и соревнуйся за звание легендарного следопыта. А может, ты предпочитаешь стать морским волком и отправиться за добычей в штормовое море? Неважно, что ты выберешь — всё начинается с одного выстрела… или заброса.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы) v0.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы) 194 Мб Ссылка 2 194 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия)
Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия)
Version: 1.14
Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked)
Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked)
Version: 1.24
Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы)
Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.4
Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 3.5
Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked)
Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.2
Bridge Constructor Studio (Мод, Unlocked)
Bridge Constructor Studio (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
Гача Гача Защита (Мод меню)
Гача Гача Защита (Мод меню)
Version: 1.1.5
House of Power: Election Saga (Мод, Много ресурсов)
House of Power: Election Saga (Мод, Много ресурсов)
Version: 1.3.22

Отзывы о Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив