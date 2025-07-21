Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы) v0.12
Стань легендой дикой природы — от леса до океана
Hunt & Hook: Рубеж — это реалистичный 3D-симулятор охоты и рыбалки, в котором ты можешь почувствовать себя настоящим охотником и мастером спиннинга. Открой для себя дикие уголки планеты, где каждый шаг может привести к встрече с редчайшим животным или хищной рыбой. Исследуй густые леса, бурные реки и глубокие морские просторы, постоянно улучшая своё снаряжение. Благодаря фотореалистичной графике и глубокому геймплею, ты буквально погружаешься в атмосферу охотничьего приключения, где трофеи не просто добываются — за них приходится бороться.
Каждая охота здесь — это испытание: правильно подобранная винтовка, меткий выстрел, тишина и ожидание. Рыбалка — не менее напряжённа: от спокойной ловли на озере до настоящей схватки с гигантом в океане. Собирай уникальные виды животных и рыб, наполняй свою личную коллекцию и соревнуйся за звание легендарного следопыта. А может, ты предпочитаешь стать морским волком и отправиться за добычей в штормовое море? Неважно, что ты выберешь — всё начинается с одного выстрела… или заброса.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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