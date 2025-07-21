Описание

Hunt & Hook: Рубеж — это реалистичный 3D-симулятор охоты и рыбалки, в котором ты можешь почувствовать себя настоящим охотником и мастером спиннинга. Открой для себя дикие уголки планеты, где каждый шаг может привести к встрече с редчайшим животным или хищной рыбой. Исследуй густые леса, бурные реки и глубокие морские просторы, постоянно улучшая своё снаряжение. Благодаря фотореалистичной графике и глубокому геймплею, ты буквально погружаешься в атмосферу охотничьего приключения, где трофеи не просто добываются — за них приходится бороться.





Каждая охота здесь — это испытание: правильно подобранная винтовка, меткий выстрел, тишина и ожидание. Рыбалка — не менее напряжённа: от спокойной ловли на озере до настоящей схватки с гигантом в океане. Собирай уникальные виды животных и рыб, наполняй свою личную коллекцию и соревнуйся за звание легендарного следопыта. А может, ты предпочитаешь стать морским волком и отправиться за добычей в штормовое море? Неважно, что ты выберешь — всё начинается с одного выстрела… или заброса.