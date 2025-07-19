Описание

Earth School: Science for kids — это познавательное и яркое приключение, где обучение превращается в настоящее космическое путешествие. Вместе с очаровательными героями ребёнок отправляется изучать планеты, звёзды и тайны вселенной, играя в мини-игры и выполняя задания. Всё оформлено в весёлой и доступной форме, которая развивает любознательность и помогает лучше запоминать информацию.





В игре более 20 уровней с уникальными задачами, красочной анимацией и приятной озвучкой. Маленькие исследователи узнают, почему Луна светит, как формируются кольца у Сатурна и что делает Землю особенной. Интерактивное обучение дополняется визуальными эффектами и наградами за прогресс. Это отличный способ занять ребёнка с пользой, пробудить любовь к науке и вдохновить на дальнейшее познание мира.