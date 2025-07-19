Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked) v1.1.2
Путешествуй по космосу и изучай Солнечную систему играючи
Earth School: Science for kids — это познавательное и яркое приключение, где обучение превращается в настоящее космическое путешествие. Вместе с очаровательными героями ребёнок отправляется изучать планеты, звёзды и тайны вселенной, играя в мини-игры и выполняя задания. Всё оформлено в весёлой и доступной форме, которая развивает любознательность и помогает лучше запоминать информацию.
В игре более 20 уровней с уникальными задачами, красочной анимацией и приятной озвучкой. Маленькие исследователи узнают, почему Луна светит, как формируются кольца у Сатурна и что делает Землю особенной. Интерактивное обучение дополняется визуальными эффектами и наградами за прогресс. Это отличный способ занять ребёнка с пользой, пробудить любовь к науке и вдохновить на дальнейшее познание мира.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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