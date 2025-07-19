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Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked)

Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked) v1.1.2

Путешествуй по космосу и изучай Солнечную систему играючи

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dinosaur Lab Games for kids - Yateland Learning
Категория:
Обучающие / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Earth School: Science for kids — это познавательное и яркое приключение, где обучение превращается в настоящее космическое путешествие. Вместе с очаровательными героями ребёнок отправляется изучать планеты, звёзды и тайны вселенной, играя в мини-игры и выполняя задания. Всё оформлено в весёлой и доступной форме, которая развивает любознательность и помогает лучше запоминать информацию.


В игре более 20 уровней с уникальными задачами, красочной анимацией и приятной озвучкой. Маленькие исследователи узнают, почему Луна светит, как формируются кольца у Сатурна и что делает Землю особенной. Интерактивное обучение дополняется визуальными эффектами и наградами за прогресс. Это отличный способ занять ребёнка с пользой, пробудить любовь к науке и вдохновить на дальнейшее познание мира.


Информация о модах

Все разблокировано

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Игра входит в подборки:
Игры для детей на Андроид
Игры для детей на Андроид
 Теги темы: Unlocked, Для детей

Скачать Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked) v1.1.2 MOD APK

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Скачать Школа Земли: игры для детей (Мод, Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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