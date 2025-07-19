Write It! Japanese (Мод, Unlocked) v4.5.10
Освой японскую азбуку шаг за шагом с помощью рукописного ввода
Write It! Japanese — это интерактивное приложение, созданное для быстрого и приятного изучения хираганы и катаканы. Благодаря системе распознавания рукописного ввода и пошаговым урокам, ты не просто учишься — ты пишешь, проверяешь себя и прогрессируешь. Приложение идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет отточить навыки письма, буквально штрих за штрихом.
Тренируйся, запоминай и зарабатывай звезды, проходя короткие, но эффективные занятия. В каждом уроке ты будешь писать символы на экране, получая немедленную обратную связь и улучшая технику. Чем быстрее и точнее твои символы — тем выше твой результат. Это не просто приложение для запоминания каны — это твой персональный путь в красоту японской письменности, где каждый уровень приносит ощущение настоящего прогресса.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.