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Write It! Japanese (Мод, Unlocked)

Write It! Japanese (Мод, Unlocked) v4.5.10

Освой японскую азбуку шаг за шагом с помощью рукописного ввода

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Версия:
4.5.10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Jernung
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Сегодня, 00:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Write It! Japanese — это интерактивное приложение, созданное для быстрого и приятного изучения хираганы и катаканы. Благодаря системе распознавания рукописного ввода и пошаговым урокам, ты не просто учишься — ты пишешь, проверяешь себя и прогрессируешь. Приложение идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет отточить навыки письма, буквально штрих за штрихом.


Тренируйся, запоминай и зарабатывай звезды, проходя короткие, но эффективные занятия. В каждом уроке ты будешь писать символы на экране, получая немедленную обратную связь и улучшая технику. Чем быстрее и точнее твои символы — тем выше твой результат. Это не просто приложение для запоминания каны — это твой персональный путь в красоту японской письменности, где каждый уровень приносит ощущение настоящего прогресса.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Write It! Japanese (Мод, Unlocked) v4.5.10 MOD APK

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Скачать Write It! Japanese (Мод, Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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