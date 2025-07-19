Описание

Write It! Japanese — это интерактивное приложение, созданное для быстрого и приятного изучения хираганы и катаканы. Благодаря системе распознавания рукописного ввода и пошаговым урокам, ты не просто учишься — ты пишешь, проверяешь себя и прогрессируешь. Приложение идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет отточить навыки письма, буквально штрих за штрихом.





Тренируйся, запоминай и зарабатывай звезды, проходя короткие, но эффективные занятия. В каждом уроке ты будешь писать символы на экране, получая немедленную обратную связь и улучшая технику. Чем быстрее и точнее твои символы — тем выше твой результат. Это не просто приложение для запоминания каны — это твой персональный путь в красоту японской письменности, где каждый уровень приносит ощущение настоящего прогресса.