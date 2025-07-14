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Empire Retold: Bellahouston AR

Empire Retold: Bellahouston AR v2025.07.11

Погрузись в 1938 год и оживи забытые истории выставки Эмпайр в AR

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Версия:
2025.07.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Haunted Planet Studios
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Empire Retold: Bellahouston AR — это уникальное погружение в прошлое через дополненную реальность, где оживают забытые эпизоды выставки Empire Exhibition в Глазго. Используя GPS и камеру смартфона, ты буквально проходишь по следам прошлого, исследуя три интерактивные истории, написанные современными авторами. Эти фрагменты реальной истории больше не скрыты — ты видишь, слышишь и переживаешь их заново. Наилучшее впечатление ты получишь, гуляя с наушниками по парку Беллахьюстон, где и проходила сама выставка.


AR-опыт работает и в любом другом открытом пространстве, так что ты можешь исследовать наследие выставки даже вне Глазго. Это не просто виртуальный тур, а культурный проект, возвращающий голос тем, кто его не имел. Архивы, эмоции, сцены — всё передаётся в формате дополненной реальности, благодаря чему ты не просто слушаешь, а действительно оказываешься внутри событий. Это история, которую рассказывает место. Приложение идеально для прогулок, образовательных туров и всех, кто ценит скрытую память города.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Empire Retold: Bellahouston AR v2025.07.11 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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