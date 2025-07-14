Описание

Empire Retold: Bellahouston AR — это уникальное погружение в прошлое через дополненную реальность, где оживают забытые эпизоды выставки Empire Exhibition в Глазго. Используя GPS и камеру смартфона, ты буквально проходишь по следам прошлого, исследуя три интерактивные истории, написанные современными авторами. Эти фрагменты реальной истории больше не скрыты — ты видишь, слышишь и переживаешь их заново. Наилучшее впечатление ты получишь, гуляя с наушниками по парку Беллахьюстон, где и проходила сама выставка.





AR-опыт работает и в любом другом открытом пространстве, так что ты можешь исследовать наследие выставки даже вне Глазго. Это не просто виртуальный тур, а культурный проект, возвращающий голос тем, кто его не имел. Архивы, эмоции, сцены — всё передаётся в формате дополненной реальности, благодаря чему ты не просто слушаешь, а действительно оказываешься внутри событий. Это история, которую рассказывает место. Приложение идеально для прогулок, образовательных туров и всех, кто ценит скрытую память города.