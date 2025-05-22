Учебные игры для малышей 2+ (Мод, Unlocked) 1.0.15
15 обучающих игр для малышей: формы, цвета, счёт и логика для детей 2–5 лет
Учебные игры для малышей 2+ — это развивающее приложение с 15 образовательными мини-играми, созданными специально для детей от 2 до 5 лет. Каждые пять минут ребёнок сортирует предметы по цвету, форме или размеру, учится считать, распознавать цифры и тренирует память в игровой, доброжелательной среде. Все игры оформлены ярко и интуитивно, чтобы малыш мог играть самостоятельно или с родителем.
Приложение включает игры на сопоставление, классификацию, размеры, счёт и простую логику, направленные на развитие мышления, внимания и зрительно-моторной координации. Интерфейс безопасен для малышей, без рекламы и лишних нажатий, а контент подходит как для девочек, так и для мальчиков. Учебные игры для малышей 2+ — это надёжный помощник в раннем развитии, который делает обучение лёгким и весёлым.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.