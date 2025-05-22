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Учебные игры для малышей 2+ (Мод, Unlocked)

Учебные игры для малышей 2+ (Мод, Unlocked) 1.0.15

15 обучающих игр для малышей: формы, цвета, счёт и логика для детей 2–5 лет
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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mini Muffin
Категория:
На русском / Обучающие
Обновлено:
Сегодня, 16:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Учебные игры для малышей 2+ — это развивающее приложение с 15 образовательными мини-играми, созданными специально для детей от 2 до 5 лет. Каждые пять минут ребёнок сортирует предметы по цвету, форме или размеру, учится считать, распознавать цифры и тренирует память в игровой, доброжелательной среде. Все игры оформлены ярко и интуитивно, чтобы малыш мог играть самостоятельно или с родителем.


Приложение включает игры на сопоставление, классификацию, размеры, счёт и простую логику, направленные на развитие мышления, внимания и зрительно-моторной координации. Интерфейс безопасен для малышей, без рекламы и лишних нажатий, а контент подходит как для девочек, так и для мальчиков. Учебные игры для малышей 2+ — это надёжный помощник в раннем развитии, который делает обучение лёгким и весёлым.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Для детей, Unlocked

Скачать Учебные игры для малышей 2+ (Мод, Unlocked) v1.0.15 MOD APK

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Скачать Учебные игры для малышей 2+ (Мод, Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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