Описание

Учебные игры для малышей 2+ — это развивающее приложение с 15 образовательными мини-играми, созданными специально для детей от 2 до 5 лет. Каждые пять минут ребёнок сортирует предметы по цвету, форме или размеру, учится считать, распознавать цифры и тренирует память в игровой, доброжелательной среде. Все игры оформлены ярко и интуитивно, чтобы малыш мог играть самостоятельно или с родителем.





Приложение включает игры на сопоставление, классификацию, размеры, счёт и простую логику, направленные на развитие мышления, внимания и зрительно-моторной координации. Интерфейс безопасен для малышей, без рекламы и лишних нажатий, а контент подходит как для девочек, так и для мальчиков. Учебные игры для малышей 2+ — это надёжный помощник в раннем развитии, который делает обучение лёгким и весёлым.