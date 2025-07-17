Описание

Buddy.ai: английский для детей — это виртуальный репетитор и игровой помощник, который превращает изучение английского языка в увлекательное приключение. Вместо скучных занятий ваш ребёнок общается с доброжелательным Buddy — говорящим персонажем, который объясняет, показывает и играет вместе с ним. Уроки проходят в игровой форме, с анимацией, повторением слов, песенками и веселыми заданиями.





В приложении есть интерактивные уроки, видео и обучающие игры, которые развивают слух, произношение и словарный запас. Buddy умеет не просто показывать алфавит или слова, но и активно вовлекает ребёнка в разговор. Регулярные обновления добавляют новые темы, слова и ситуации — от похода в магазин до празднования дня рождения. Это обучение без стресса: дружелюбное, понятное и адаптированное под детское восприятие. Дайте своему ребёнку шанс полюбить английский с первого слова!