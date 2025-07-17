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Buddy.ai: английский для детей (Мод, Без рекламы)

Buddy.ai: английский для детей (Мод, Без рекламы) v6.14.1

Английский для детей легко и весело с умным виртуальным другом

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Версия:
6.14.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AI Buddy Inc.
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Buddy.ai: английский для детей — это виртуальный репетитор и игровой помощник, который превращает изучение английского языка в увлекательное приключение. Вместо скучных занятий ваш ребёнок общается с доброжелательным Buddy — говорящим персонажем, который объясняет, показывает и играет вместе с ним. Уроки проходят в игровой форме, с анимацией, повторением слов, песенками и веселыми заданиями.


В приложении есть интерактивные уроки, видео и обучающие игры, которые развивают слух, произношение и словарный запас. Buddy умеет не просто показывать алфавит или слова, но и активно вовлекает ребёнка в разговор. Регулярные обновления добавляют новые темы, слова и ситуации — от похода в магазин до празднования дня рождения. Это обучение без стресса: дружелюбное, понятное и адаптированное под детское восприятие. Дайте своему ребёнку шанс полюбить английский с первого слова!


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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Buddy.ai: английский для детей (Мод, Без рекламы) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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