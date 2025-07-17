Buddy.ai: английский для детей (Мод, Без рекламы) v6.14.1
Английский для детей легко и весело с умным виртуальным другом
Buddy.ai: английский для детей — это виртуальный репетитор и игровой помощник, который превращает изучение английского языка в увлекательное приключение. Вместо скучных занятий ваш ребёнок общается с доброжелательным Buddy — говорящим персонажем, который объясняет, показывает и играет вместе с ним. Уроки проходят в игровой форме, с анимацией, повторением слов, песенками и веселыми заданиями.
В приложении есть интерактивные уроки, видео и обучающие игры, которые развивают слух, произношение и словарный запас. Buddy умеет не просто показывать алфавит или слова, но и активно вовлекает ребёнка в разговор. Регулярные обновления добавляют новые темы, слова и ситуации — от похода в магазин до празднования дня рождения. Это обучение без стресса: дружелюбное, понятное и адаптированное под детское восприятие. Дайте своему ребёнку шанс полюбить английский с первого слова!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.