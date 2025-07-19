Bridge Constructor Studio (Мод, Unlocked) v1.0
Проверь свои инженерные навыки в мире, где каждый болт имеет значение
Bridge Constructor Studio — это новое слово в жанре физических головоломок и симуляторов мостостроения. Тебя ждёт роль архитектора, проектировщика и испытателя в одном лице. В каждой задаче — будь то простая переправа или сложная многоуровневая конструкция — тебе предстоит учесть физику, прочность материалов и тип транспорта, который будет пересекать мост. Красочная визуализация, правдоподобная анимация разрушений и разнообразие сцен создают полноценное ощущение инженерного вызова.
Проект предлагает новые материалы, элементы и механику, что позволяет строить ещё более амбициозные конструкции. От канатных переправ до многоступенчатых стальных гигантов — ты решаешь, как подступиться к задаче. А каждая ошибка — шанс учиться и пробовать иначе. Помимо креативного подхода, игра требует продуманной логики, ведь даже малейший просчёт приведёт к разрушению моста при первом заезде грузовика или поезда. Построй мост, который не просто выдержит вес — а станет твоим инженерным шедевром.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.