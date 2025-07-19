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Bridge Constructor Studio (Мод, Unlocked)

Bridge Constructor Studio (Мод, Unlocked) v1.0

Проверь свои инженерные навыки в мире, где каждый болт имеет значение

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Версия:
1.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Headup
Категория:
Симуляторы / Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 353 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Bridge Constructor Studio — это новое слово в жанре физических головоломок и симуляторов мостостроения. Тебя ждёт роль архитектора, проектировщика и испытателя в одном лице. В каждой задаче — будь то простая переправа или сложная многоуровневая конструкция — тебе предстоит учесть физику, прочность материалов и тип транспорта, который будет пересекать мост. Красочная визуализация, правдоподобная анимация разрушений и разнообразие сцен создают полноценное ощущение инженерного вызова.


Проект предлагает новые материалы, элементы и механику, что позволяет строить ещё более амбициозные конструкции. От канатных переправ до многоступенчатых стальных гигантов — ты решаешь, как подступиться к задаче. А каждая ошибка — шанс учиться и пробовать иначе. Помимо креативного подхода, игра требует продуманной логики, ведь даже малейший просчёт приведёт к разрушению моста при первом заезде грузовика или поезда. Построй мост, который не просто выдержит вес — а станет твоим инженерным шедевром.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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