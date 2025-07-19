The White Bird Carnival (Полная версия) v1.0.15
Когда прошлое стучится в дверь, игнорировать его уже нельзя
The White Bird Carnival — атмосферный квест от CottonGame, пропитанный ностальгией, загадками и тревожной тишиной исчезающего родного города. Получив таинственное письмо, главный герой вынужден вернуться туда, где всё когда-то началось. Но родной город уже не тот: выцветшие фасады, пустые улицы и странная тень прошлого преследуют каждое движение. Исследуя знакомые места, ты всё глубже погружаешься в воспоминания и сталкиваешься с вопросами, на которые не всегда хочется знать ответ.
Проект предлагает фирменную визуальную стилистику и психологическую интригу, где тонкая грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается. Ты не просто идёшь по следам памяти — ты восстанавливаешь истёртые фрагменты правды, скрытые под слоем забвения. Что из прошлого действительно произошло, а что стало ложным утешением? The White Bird Carnival — игра о личной боли, остывших чувствах и секретах, с которыми невозможно жить, но и забыть их тоже нельзя.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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