Описание

The White Bird Carnival — атмосферный квест от CottonGame, пропитанный ностальгией, загадками и тревожной тишиной исчезающего родного города. Получив таинственное письмо, главный герой вынужден вернуться туда, где всё когда-то началось. Но родной город уже не тот: выцветшие фасады, пустые улицы и странная тень прошлого преследуют каждое движение. Исследуя знакомые места, ты всё глубже погружаешься в воспоминания и сталкиваешься с вопросами, на которые не всегда хочется знать ответ.





Проект предлагает фирменную визуальную стилистику и психологическую интригу, где тонкая грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается. Ты не просто идёшь по следам памяти — ты восстанавливаешь истёртые фрагменты правды, скрытые под слоем забвения. Что из прошлого действительно произошло, а что стало ложным утешением? The White Bird Carnival — игра о личной боли, остывших чувствах и секретах, с которыми невозможно жить, но и забыть их тоже нельзя.