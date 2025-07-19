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The White Bird Carnival (Полная версия)

The White Bird Carnival (Полная версия) v1.0.15

Когда прошлое стучится в дверь, игнорировать его уже нельзя

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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

The White Bird Carnival — атмосферный квест от CottonGame, пропитанный ностальгией, загадками и тревожной тишиной исчезающего родного города. Получив таинственное письмо, главный герой вынужден вернуться туда, где всё когда-то началось. Но родной город уже не тот: выцветшие фасады, пустые улицы и странная тень прошлого преследуют каждое движение. Исследуя знакомые места, ты всё глубже погружаешься в воспоминания и сталкиваешься с вопросами, на которые не всегда хочется знать ответ.


Проект предлагает фирменную визуальную стилистику и психологическую интригу, где тонкая грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается. Ты не просто идёшь по следам памяти — ты восстанавливаешь истёртые фрагменты правды, скрытые под слоем забвения. Что из прошлого действительно произошло, а что стало ложным утешением? The White Bird Carnival — игра о личной боли, остывших чувствах и секретах, с которыми невозможно жить, но и забыть их тоже нельзя.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать The White Bird Carnival (Полная версия) v1.0.15 MOD APK

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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