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Helix Jump (Мод Меню)

Helix Jump (Мод Меню) 5.19.6

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Версия:
5.19.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 834
Скриншоты
Описание

Helix Jump - Spiral Challenge Название очень привлекательной и увлекательной игры в стиле экшн, выпущенной студией разработки игр VOODOO для устройств Android. Эта известная студия разработки игр уже представила более 60 успешных игр на рынке Android и оставила очень хорошие результаты. Если вы поклонник головоломок с мячом, вы, несомненно, влюбитесь в Helix Jump. Геймплей очень прост и разработан таким образом, чтобы геймеры могли легко изучить его на всех уровнях. Эта игра приглашает вас принять участие в увлекательной задаче, в которой вы должны управлять мячом и вести его по извилистому пути. Этот извилистый путь выполнен в виде башни в игре, у которой есть разные этажи. Каждый этаж имеет переход режим, который представляет собой путь мяча. Ваша задача - переместить мяч с последнего этажа на первый и не столкнуться с этажами, которые на самом деле являются одними и теми же препятствиями. Что касается игрового процесса, Helix Jump Apk имеет пошаговый режим. На каждом этапе вы можете набирать очки, проходя классы, и по мере продвижения в игре и приобретения навыков постарайтесь увеличить свой результат и установить новый рекорд.


Информация о модах

[ Меню МОД ]


– Валюта -

Неограниченное золото

– Геймплей -

Уровень автоматического воспроизведения

Активировать усилитель

Активировать щит

Пропустить уровень

– Разное -

Скорость игры: x1 – x3

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Helix Jump (Мод Меню) v5.19.6 MOD APK

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Скачать Helix Jump (Мод Меню) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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