Helix Jump - Spiral Challenge Название очень привлекательной и увлекательной игры в стиле экшн, выпущенной студией разработки игр VOODOO для устройств Android. Эта известная студия разработки игр уже представила более 60 успешных игр на рынке Android и оставила очень хорошие результаты. Если вы поклонник головоломок с мячом, вы, несомненно, влюбитесь в Helix Jump. Геймплей очень прост и разработан таким образом, чтобы геймеры могли легко изучить его на всех уровнях. Эта игра приглашает вас принять участие в увлекательной задаче, в которой вы должны управлять мячом и вести его по извилистому пути. Этот извилистый путь выполнен в виде башни в игре, у которой есть разные этажи. Каждый этаж имеет переход режим, который представляет собой путь мяча. Ваша задача - переместить мяч с последнего этажа на первый и не столкнуться с этажами, которые на самом деле являются одними и теми же препятствиями. Что касается игрового процесса, Helix Jump Apk имеет пошаговый режим. На каждом этапе вы можете набирать очки, проходя классы, и по мере продвижения в игре и приобретения навыков постарайтесь увеличить свой результат и установить новый рекорд.
[ Меню МОД ]
– Валюта -
Неограниченное золото
– Геймплей -
Уровень автоматического воспроизведения
Активировать усилитель
Активировать щит
Пропустить уровень
– Разное -
Скорость игры: x1 – x3
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Скачать Helix Jump (Мод Меню) v5.19.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.