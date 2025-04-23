Описание

Helix Jump - Spiral Challenge Название очень привлекательной и увлекательной игры в стиле экшн, выпущенной студией разработки игр VOODOO для устройств Android. Эта известная студия разработки игр уже представила более 60 успешных игр на рынке Android и оставила очень хорошие результаты. Если вы поклонник головоломок с мячом, вы, несомненно, влюбитесь в Helix Jump. Геймплей очень прост и разработан таким образом, чтобы геймеры могли легко изучить его на всех уровнях. Эта игра приглашает вас принять участие в увлекательной задаче, в которой вы должны управлять мячом и вести его по извилистому пути. Этот извилистый путь выполнен в виде башни в игре, у которой есть разные этажи. Каждый этаж имеет переход режим, который представляет собой путь мяча. Ваша задача - переместить мяч с последнего этажа на первый и не столкнуться с этажами, которые на самом деле являются одними и теми же препятствиями. Что касается игрового процесса, Helix Jump Apk имеет пошаговый режим. На каждом этапе вы можете набирать очки, проходя классы, и по мере продвижения в игре и приобретения навыков постарайтесь увеличить свой результат и установить новый рекорд.