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Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки)

Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) 2.7

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Версия:
2.7
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Doodle Mobile Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 19:57
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 032
Скриншоты
Описание

Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) - Эта игра поразит любого любителя симуляторов, на вашу базу напали, теперь ограничения на взлёт сняты, вам нужно готовится взлетать и отправляться в бой. Взлетайте и уничтожайте вражеских солдат, технику и постройки.


Станьте первоклассным лётчиком, с каждым взлётом повышайте своё мастерство пилотирования. Кроме этого, улучшайте комплектующие своего летательного аппарата, только в твоих руках жизнь государства и твоего взвода. К вашему распоряжению предоставлено огромное поле боя, враги будут нападать со всех сторон, будьте к этому готовы. Вы сможете полетать на 10+ самолётах, 40+ уровней и 4 режима уже в игре.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) v2.7 MOD APK

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Скачать Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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