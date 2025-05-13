Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) 2.7
Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) - Эта игра поразит любого любителя симуляторов, на вашу базу напали, теперь ограничения на взлёт сняты, вам нужно готовится взлетать и отправляться в бой. Взлетайте и уничтожайте вражеских солдат, технику и постройки.
Станьте первоклассным лётчиком, с каждым взлётом повышайте своё мастерство пилотирования. Кроме этого, улучшайте комплектующие своего летательного аппарата, только в твоих руках жизнь государства и твоего взвода. К вашему распоряжению предоставлено огромное поле боя, враги будут нападать со всех сторон, будьте к этому готовы. Вы сможете полетать на 10+ самолётах, 40+ уровней и 4 режима уже в игре.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.