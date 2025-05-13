Описание

Воздушные битвы 3D (Мод, Бесплатные покупки) - Эта игра поразит любого любителя симуляторов, на вашу базу напали, теперь ограничения на взлёт сняты, вам нужно готовится взлетать и отправляться в бой. Взлетайте и уничтожайте вражеских солдат, технику и постройки.





Станьте первоклассным лётчиком, с каждым взлётом повышайте своё мастерство пилотирования. Кроме этого, улучшайте комплектующие своего летательного аппарата, только в твоих руках жизнь государства и твоего взвода. К вашему распоряжению предоставлено огромное поле боя, враги будут нападать со всех сторон, будьте к этому готовы. Вы сможете полетать на 10+ самолётах, 40+ уровней и 4 режима уже в игре.