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METRIA (Мод меню)

METRIA (Мод меню) 5.4.4

Стратегические сражения и мощные комбинации персонажей
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Версия:
5.4.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Asobimo, Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 676
Скриншоты
Описание

METRIA - представляет собой уникальную ролевую игру, которая объединяет элементы стратегии и глубокую сюжетную линию. Игроки погружаются в мир, где каждый выбор и решение оформляют эпическую боевую симфонию. В игре важное внимание уделяется стратегическому подходу к сражениям, где правильное чередование персонажей и использование их уникальных навыков позволяет создавать мощные комбинации для победы над противниками.


История METRIA разворачивается вокруг тем товарищества и социальных конфликтов, предлагая игрокам не просто военные столкновения, но и моральные дилеммы, которые затрагивают вопросы общественного раздора и подозрений. Через взаимодействие с различными персонажами и их историями, игроки исследуют силу человеческих связей и их влияние на мир вокруг них.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты


Примечание . Избегайте использования модов во время обучения.

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 Теги темы: Мод меню

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