Описание

METRIA - представляет собой уникальную ролевую игру, которая объединяет элементы стратегии и глубокую сюжетную линию. Игроки погружаются в мир, где каждый выбор и решение оформляют эпическую боевую симфонию. В игре важное внимание уделяется стратегическому подходу к сражениям, где правильное чередование персонажей и использование их уникальных навыков позволяет создавать мощные комбинации для победы над противниками.





История METRIA разворачивается вокруг тем товарищества и социальных конфликтов, предлагая игрокам не просто военные столкновения, но и моральные дилеммы, которые затрагивают вопросы общественного раздора и подозрений. Через взаимодействие с различными персонажами и их историями, игроки исследуют силу человеческих связей и их влияние на мир вокруг них.