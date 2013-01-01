Описание

Exile Defender бросает тебя в самое пекло обороны. Ты — изгнанник, но последний, кто стоит между врагами и падением королевства. Один лучник, один замок и сотни врагов, которые идут волна за волной. Это Tower Defense, где всё решает точность, тайминг и грамотная прокачка. Не просто ставь башни — сам стань оружием. У каждого выстрела цена, у каждой ошибки — последствия.





Exile Defender быстро превращает тебя из простого солдата в машину для убийства. Открываешь навыки, усиливаешь выстрелы, экспериментируешь со стилями атаки. Враги становятся умнее, атаки — жестче, а каждое улучшение — это шанс выжить ещё одну волну. Игра держит в напряжении, не давая расслабиться ни на секунду. Здесь ты не наблюдатель, ты — главный удар по наступающему хаосу. Защити замок или исчезни вместе с ним.