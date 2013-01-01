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Exile Defender (Мод Меню)

Exile Defender 1.1.13

Мод меню

Если ты пал — замок падёт за тобой. Здесь нет второго шанса
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Версия:
1.1.13
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fero Gaming
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Exile Defender бросает тебя в самое пекло обороны. Ты — изгнанник, но последний, кто стоит между врагами и падением королевства. Один лучник, один замок и сотни врагов, которые идут волна за волной. Это Tower Defense, где всё решает точность, тайминг и грамотная прокачка. Не просто ставь башни — сам стань оружием. У каждого выстрела цена, у каждой ошибки — последствия.


Exile Defender быстро превращает тебя из простого солдата в машину для убийства. Открываешь навыки, усиливаешь выстрелы, экспериментируешь со стилями атаки. Враги становятся умнее, атаки — жестче, а каждое улучшение — это шанс выжить ещё одну волну. Игра держит в напряжении, не давая расслабиться ни на секунду. Здесь ты не наблюдатель, ты — главный удар по наступающему хаосу. Защити замок или исчезни вместе с ним.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Exile Defender (Мод Меню) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

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