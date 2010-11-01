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FINAL FANTASY III (Мод, Бесплатные покупки)

FINAL FANTASY III (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 616 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 788
Скриншоты
Описание

FINAL FANTASY III (Pixel Remastered) — это дыхание свежести в серии классических RPG, представляющее обновленную версию оригинальной игры, которая впервые увидела свет в 1990 году. Переработка обращается к корням жанра, сохраняя легендарный сюжет и в то же время внося современные усовершенствования для нового поколения геймеров. Казуко Сибуя, художник, стоящий за знаменитыми пиксельными дизайнами Final Fantasy, возвращается, чтобы вдохнуть новую жизнь в персонажей и миры, создавая уникальное визуальное ощущение, которое одновременно знакомо и ново.


Саундтрек, оживленный заново благодаря таланту композитора Нобуо Уэмацу, подчеркивает эпичные моменты игры, сохраняя классические мелодии, которые поклонники полюбили, при этом добавляя глубину и разнообразие звучания, благодаря современным технологиям аранжировки.


Информация о модах

- Режим бога

- Высокий урон

- Бесплатные покупки в магазинах

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

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Скачать FINAL FANTASY III (Мод, Бесплатные покупки) 616 Мб Ссылка 2 616 Мб
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