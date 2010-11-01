Описание

FINAL FANTASY III (Pixel Remastered) — это дыхание свежести в серии классических RPG, представляющее обновленную версию оригинальной игры, которая впервые увидела свет в 1990 году. Переработка обращается к корням жанра, сохраняя легендарный сюжет и в то же время внося современные усовершенствования для нового поколения геймеров. Казуко Сибуя, художник, стоящий за знаменитыми пиксельными дизайнами Final Fantasy, возвращается, чтобы вдохнуть новую жизнь в персонажей и миры, создавая уникальное визуальное ощущение, которое одновременно знакомо и ново.





Саундтрек, оживленный заново благодаря таланту композитора Нобуо Уэмацу, подчеркивает эпичные моменты игры, сохраняя классические мелодии, которые поклонники полюбили, при этом добавляя глубину и разнообразие звучания, благодаря современным технологиям аранжировки.