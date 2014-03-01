Описание

Stone Rebellion — это RPG, где сила измеряется не кровью, а камнем. Ты командуешь армией созданий, рожденных не природой, а волей народа восставших. Каждый боец — кусок скалы с сердцем бойца. Собирай отряды, строй комбинации, используй карты и активируй реликвии, чтобы сокрушать врагов. Тут не получится затащить грубой силой — стратегия, тайминг и правильный выбор — твои главные инструменты.





Путь в Stone Rebellion начинается с нуля. Ты — изгой, ты — ничто. Но в каждом бою ты растёшь, находишь артефакты, усиливаешь бойцов и подбираешь тактику под стиль врага. Битвы с боссами — масштабные и требовательные, тут не простят оплошности. Каждый выбор — шаг к победе или поражению. Создай своего уникального героя из камня и докажи, что даже без плоти можно стать легендой, способной изменить ход целого мира.



