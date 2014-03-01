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Stone Squad: Восстание Камней (Мод Меню)

Stone Squad: Восстание Камней 1.1.3

Мод меню

Тактические ходы, рогалик и колоды — здесь решает ум, не ранг
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blingame
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Stone Rebellion — это RPG, где сила измеряется не кровью, а камнем. Ты командуешь армией созданий, рожденных не природой, а волей народа восставших. Каждый боец — кусок скалы с сердцем бойца. Собирай отряды, строй комбинации, используй карты и активируй реликвии, чтобы сокрушать врагов. Тут не получится затащить грубой силой — стратегия, тайминг и правильный выбор — твои главные инструменты.


Путь в Stone Rebellion начинается с нуля. Ты — изгой, ты — ничто. Но в каждом бою ты растёшь, находишь артефакты, усиливаешь бойцов и подбираешь тактику под стиль врага. Битвы с боссами — масштабные и требовательные, тут не простят оплошности. Каждый выбор — шаг к победе или поражению. Создай своего уникального героя из камня и докажи, что даже без плоти можно стать легендой, способной изменить ход целого мира.



Информация о модах

Меню модов

Увеличено золото

Увеличено здоровье игрока

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stone Squad: Восстание Камней (Мод Меню) v1.1.3 MOD APK

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