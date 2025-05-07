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Suzerain (Мод, Unlocked)

Suzerain (Мод, Unlocked) 3.1.0.3.131

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Версия:
3.1.0.3.131
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Torpor Games
Категория:
Ролевые / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:01
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 893 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 197
Скриншоты
Описание

Suzerain погружает игроков в масштабную и захватывающую новую игру, основанную на сюжете, где они могут решать все и прокладывать новые пути для своего будущего. В некоторых аспектах игра сложна, поскольку в ней более 400 тысяч слов, и она изображена по-разному и эстетически, чтобы дать игрокам больше опыта в ролевых играх при принятии важных решений.

Разговоры в этой политической драме с разветвленными сюжетными линиями, насчитывающими 400 тысяч слов, весомы и эмоциональны. Это делает игру более приятной, поскольку у игроков будет больше возможностей для прохождения игры по-разному. Они могут переваривать историю как хотят с разных точек зрения, а игра основана на той самой политической драме, и игроки должны стать кем-то, чтобы принести спасение. Они также могут заниматься мировыми делами или вести войны в зависимости от своего выбора: иметь счастливую жизнь или стать диктатором.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Suzerain (Мод, Unlocked) v3.1.0.3.131 MOD APK

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Скачать Suzerain (Мод, Unlocked) 893 Мб Ссылка 2 893 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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