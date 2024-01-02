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Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег)

Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег) 1.2.40

30
7
Скачать (270 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ONDI
Версия:
1.2.40
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 270 Мб
id приложения:
com.ondi.shadowslayer
Русский язык:
Есть
Лайков:
30
Комментарии:
1
Просмотров:
30 950

Shadow Slayer - это захватывающая двухмерная ролевая игра, которая погружает вас в мрачный и атмосферный мир. Сюжет игры разворачивается в мире, охваченном тьмой и хаосом, где зло победило и мир находится под угрозой. Однако главный герой, который когда-то был побежден, решает вернуться и восстановить мир в этом потерянном мире.


Игроки берут на себя роль этого отважного героя, который отправляется в опасное приключение, чтобы противостоять тьме и злу. Вам предстоит сразиться с многочисленными монстрами, пройти через опасные локации, исследовать таинственные подземелья и сразиться с могущественными боссами.


Одной из ключевых особенностей игры является система боя, где вы сможете использовать разнообразные навыки и заклинания, чтобы одолеть своих противников. Также вам придется решать головоломки, исследовать мир и взаимодействовать с различными персонажами, чтобы раскрывать сюжет игры.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМОД МЕНЮ
ㆍРежим Бога
ㆍМножитель атаки
ㆍНеограниченное количество драгоценных камней


Примечание. Вам необходимо завершить этап 8, чтобы сохранить игру. Проверьте настройки и нажмите «Сохранить».


MOD V2


1. Меню

2. Неограниченное количество драгоценных камней (получите награду за ежедневные задания, и все готово)

3. Множитель атаки

4. Множитель защиты

5. Режим Бога

6. Бесплатный IAP

 Теги темы: Много денег

Скачать Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег) 1.2.40 взлом

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MOD V1 270 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 270 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Валерия
Валерия 21 января 2024 20:12
Пожалуйста обновите 1.2.31
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