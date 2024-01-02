Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег) 1.2.40
Shadow Slayer - это захватывающая двухмерная ролевая игра, которая погружает вас в мрачный и атмосферный мир. Сюжет игры разворачивается в мире, охваченном тьмой и хаосом, где зло победило и мир находится под угрозой. Однако главный герой, который когда-то был побежден, решает вернуться и восстановить мир в этом потерянном мире.
Игроки берут на себя роль этого отважного героя, который отправляется в опасное приключение, чтобы противостоять тьме и злу. Вам предстоит сразиться с многочисленными монстрами, пройти через опасные локации, исследовать таинственные подземелья и сразиться с могущественными боссами.
Одной из ключевых особенностей игры является система боя, где вы сможете использовать разнообразные навыки и заклинания, чтобы одолеть своих противников. Также вам придется решать головоломки, исследовать мир и взаимодействовать с различными персонажами, чтобы раскрывать сюжет игры.
ㆍМОД МЕНЮ
ㆍРежим Бога
ㆍМножитель атаки
ㆍНеограниченное количество драгоценных камней
Примечание. Вам необходимо завершить этап 8, чтобы сохранить игру. Проверьте настройки и нажмите «Сохранить».
MOD V2
1. Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней (получите награду за ежедневные задания, и все готово)
3. Множитель атаки
4. Множитель защиты
5. Режим Бога
6. Бесплатный IAP
Скачать Shadow Slayer: The Dark Impact (Мод, Много денег) 1.2.40 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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