Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) - Добро пожаловать в захватывающую игру. В этой игре вы сможете примерять практически любой дизайн своего дома, решайте головоломки и открывайте новые элементы которые можно расположить на выбранной площади. Становитесь лучшим в своём деле дизайнером интерьером и магнатом. Помогайте другим персонажам как настоящий дизайнер, улучшайте качество жизни игровых персонажей и зарабатывайте неплохие деньги на этой работе.

Благодаря разным историям персонажей играть становится ещё интереснее, вы начинаете чувствовать классный сюжет. В игре интересный геймплей и красивая графика.