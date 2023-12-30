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Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов)

Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) 1.9.1

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Версия:
1.9.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Holy Cow Studio
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 269

Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) - Добро пожаловать в захватывающую игру. В этой игре вы сможете примерять практически любой дизайн своего дома, решайте головоломки и открывайте новые элементы которые можно расположить на выбранной площади. Становитесь лучшим в своём деле дизайнером интерьером и магнатом. Помогайте другим персонажам как настоящий дизайнер, улучшайте качество жизни игровых персонажей и зарабатывайте неплохие деньги на этой работе.

Благодаря разным историям персонажей играть становится ещё интереснее, вы начинаете чувствовать классный сюжет. В игре интересный геймплей и красивая графика.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

Бесконечные бриллианты

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) 1.9.1 взлом

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Скачать Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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