Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) 1.9.1
Версия:
1.9.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Holy Cow Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 269
Создайте дом мечты (Мод, Много бриллиантов) - Добро пожаловать в захватывающую игру. В этой игре вы сможете примерять практически любой дизайн своего дома, решайте головоломки и открывайте новые элементы которые можно расположить на выбранной площади. Становитесь лучшим в своём деле дизайнером интерьером и магнатом. Помогайте другим персонажам как настоящий дизайнер, улучшайте качество жизни игровых персонажей и зарабатывайте неплохие деньги на этой работе.
Благодаря разным историям персонажей играть становится ещё интереснее, вы начинаете чувствовать классный сюжет. В игре интересный геймплей и красивая графика.
Информация о модах
Бесконечные деньги
Бесконечные бриллианты
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