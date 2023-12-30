Принимайте одну из лучших боевых игр со стикменами - Stickman Battle Fight (Мод, Много денег). Здесь вас ждет обширный выбор супер-героев, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и внешним видом. Вы сможете глубоко прокачивать своих персонажей, повышая их ранги от А до Z и открывая новые возможности для победы.
Погрузитесь в мир разнообразных боевых навыков, которые помогут вам одерживать победы с легкостью, сокрушая своих противников с одного удара. В этой игре вы найдете источник нескончаемого развлечения благодаря качественной графике, разнообразным приемам и простому управлению.
Скачайте Stickman Battle Fight прямо сейчас и насладитесь увлекательными боями, которые подарят вам незабываемые впечатления и отлично проведенное время!
МОД 1
ㆍБесконечные монеты
ㆍБесконечные души
ㆍМонеты – НЕ УМЕНЬШЕНЫ
ㆍАКТИВИРОВАН ДРАКОН-ЧЛЕН
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ
Примечание : НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ НИ ОДНУ КНОПКУ.
Прочитайте инструкции меню для Unlimited Coin.
МОД 2
[ Меню плеера ]
Добавить золото
Добавить души [9 типов]
Добавить монеты
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