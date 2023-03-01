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Merge Cute Animal 2: Питомцы (Мод, Без рекламы)

Merge Cute Animal 2: Питомцы (Мод, Без рекламы) 2.43.00

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Версия:
2.43.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NOXGAMES
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
637

Merge Cute Animal 2 - это восхитительная игра, где игроки могут погрузиться в мир милых и приятных существ. В этой игре вас ждет забавный и захватывающий процесс выведения и ухода за животными.


На первом этапе игры вы будете иметь дело с яйцами, из которых вскоре вылупятся очаровательные создания. Эти маленькие существа будут требовать вашего внимания и заботы, и вам нужно будет уделять им время, чтобы они могли расти и развиваться. Один из увлекательных аспектов игры заключается в том, что вы можете объединять своих животных, создавая совершенно новых персонажей. Это открывает перед вами множество возможностей для экспериментов и создания уникальных комбинаций.


С развитием ваших питомцев и получением ими опыта, у вас появится доступ к новым ресурсам и возможности покупать дополнительных животных, расширяя ваш звериный мир.


Скриншоты

Информация о модах

1. Большой опыт

2. Мгновенное повышение уровня

3. Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Merge Cute Animal 2: Питомцы (Мод, Без рекламы) 2.43.00 взлом

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Скачать Merge Cute Animal 2: Питомцы (Мод, Без рекламы) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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