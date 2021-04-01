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БашняName (Мод, Много денег)

БашняName (Мод, Много денег) 8.3.3

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Версия:
8.3.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 303
Скриншоты
Описание

Grow Turret — одна из увлекательных и захватывающих игр в жанре файтинг. Игроки наслаждаются моментами чрезвычайно напряженного и захватывающего боя. Мало того, вы также восхищаетесь очень привлекательным и красивым полем боя. Благодаря этому вы больше заинтересованы в битвах. Кроме того, игроки также могут участвовать в увлекательных мероприятиях и событиях и узнавать от них много полезного.


В Grow Turret игроки могут строить башни в зависимости от своих предпочтений. Благодаря вашим первоклассным навыкам проектирования и строительства вы смогли создать башни с ярким и превосходным дизайном. Кроме того, вы также получаете восторженную поддержку игровой системы. Благодаря этому процесс строительства становится удобнее и быстрее. Игроки также могут собирать много других новых башен в ходе своих действий и сражений.


Информация о модах
  • Убить одним ударом
  • Высокое падение золота
  • Инъекция драгоценных камней
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 Теги темы: Много денег

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Скачать БашняName (Мод, Много денег) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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