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Kingland: Замковое Приключение (Мод меню)

Kingland: Замковое Приключение (Мод меню) 0.7.0

Постройте империю и сразитесь с тьмой
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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
604
Скриншоты
Описание

Kingland: Замковое Приключение — это эпическая стратегия в средневековом стиле, где вам предстоит создать своё королевство, начиная с небольшого замка, и превратить его в величественную империю. Собирайте ресурсы, развивайте инфраструктуру и управляйте своими землями, чтобы укрепить свою власть и подготовиться к вызовам.


В мире, где тьма угрожает самому существованию цивилизации, вам предстоит участвовать в масштабных сражениях с ордами зомби, соперниками и магическими силами. Заключайте союзы, завоёвывайте новые территории и развивайте своих героев, чтобы восстановить порядок и честь королей. Kingland: Замковое Приключение предлагает атмосферный геймплей, увлекательные стратегии и возможность стать легендой средневекового мира.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Максимальный урон
  • Награды за сундуки увеличены
  • Мгновенный урожай
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Kingland: Замковое Приключение (Мод меню) v0.7.0 MOD APK

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Скачать Kingland: Замковое Приключение (Мод меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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