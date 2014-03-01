Версия:
0.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
604
Описание
Kingland: Замковое Приключение — это эпическая стратегия в средневековом стиле, где вам предстоит создать своё королевство, начиная с небольшого замка, и превратить его в величественную империю. Собирайте ресурсы, развивайте инфраструктуру и управляйте своими землями, чтобы укрепить свою власть и подготовиться к вызовам.
В мире, где тьма угрожает самому существованию цивилизации, вам предстоит участвовать в масштабных сражениях с ордами зомби, соперниками и магическими силами. Заключайте союзы, завоёвывайте новые территории и развивайте своих героев, чтобы восстановить порядок и честь королей. Kingland: Замковое Приключение предлагает атмосферный геймплей, увлекательные стратегии и возможность стать легендой средневекового мира.
Информация о модах
- Меню модов
- Максимальный урон
- Награды за сундуки увеличены
- Мгновенный урожай
Показать полностью
Скачать Kingland: Замковое Приключение (Мод меню) v0.7.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer