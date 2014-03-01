Описание

Kingland: Замковое Приключение — это эпическая стратегия в средневековом стиле, где вам предстоит создать своё королевство, начиная с небольшого замка, и превратить его в величественную империю. Собирайте ресурсы, развивайте инфраструктуру и управляйте своими землями, чтобы укрепить свою власть и подготовиться к вызовам.





В мире, где тьма угрожает самому существованию цивилизации, вам предстоит участвовать в масштабных сражениях с ордами зомби, соперниками и магическими силами. Заключайте союзы, завоёвывайте новые территории и развивайте своих героев, чтобы восстановить порядок и честь королей. Kingland: Замковое Приключение предлагает атмосферный геймплей, увлекательные стратегии и возможность стать легендой средневекового мира.