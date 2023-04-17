Описание

Расширьте досягаемость вашей армии.

Вы изо всех сил пытаетесь защитить свою землю? Не дайте соперничающему королевству затопить ваши границы! APK-файл North Tower Mod, идеальное приложение для защиты, поможет вам отбиваться от врагов — независимо от их размера.





Управляйте могущественными союзами и с легкостью нанимайте новые отряды, готовясь к продвижению своего королевства.

North Tower Mod APK — это самая всеобъемлющая оборонная игра из когда-либо созданных — не ждите, чтобы защитить то, что вы строите! Защитите то, что вы строите! Загрузите мод APK «Северная башня» сегодня и начните сражаться с соперниками прямо сейчас!