Расширьте досягаемость вашей армии.
Вы изо всех сил пытаетесь защитить свою землю? Не дайте соперничающему королевству затопить ваши границы! APK-файл North Tower Mod, идеальное приложение для защиты, поможет вам отбиваться от врагов — независимо от их размера.
Управляйте могущественными союзами и с легкостью нанимайте новые отряды, готовясь к продвижению своего королевства.
North Tower Mod APK — это самая всеобъемлющая оборонная игра из когда-либо созданных — не ждите, чтобы защитить то, что вы строите! Защитите то, что вы строите! Загрузите мод APK «Северная башня» сегодня и начните сражаться с соперниками прямо сейчас!
1. Меню
2. Множитель атаки (x1 – x80) Опустите его, если вы получите сообщение об ошибке.
3. Режим Бога
Примечание: Не работает должным образом в Arena & World Boss
Скачать North Tower (Мод, Режим бога) v1.20.7 MOD APK
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