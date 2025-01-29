Описание

Zombie Demolisher — это увлекательная логическая игра, где точность и стратегия решают всё. Вам предстоит оценивать прочность построек, выбирать подходящий разрушающий снаряд и уничтожать орды зомби, скрывающихся за стенами из дерева, камня и металла. Каждый уровень требует продуманного подхода, а три типа снарядов позволят вам находить идеальное решение для максимального разрушения.





Сложность игры постепенно возрастает, добавляя новые испытания и механики. Чем точнее вы рассчитываете удары, тем больше разрушений наносите и тем быстрее переходите к новым уровням. Zombie Demolisher — это сочетание интуитивного управления, физических головоломок и зрелищного разрушения, которое подарит вам часы веселья и азарта в борьбе с волнами нежити. Готовы ли вы стать идеальным разрушителем зомби?