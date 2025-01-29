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Zombie Demolisher (Мод, Unlocked)

Zombie Demolisher (Мод, Unlocked) 1.0.0

Разрушьте всё на своём пути и очистите мир от зомби
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Flash Game - Flash Game for Mobile
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Zombie Demolisher — это увлекательная логическая игра, где точность и стратегия решают всё. Вам предстоит оценивать прочность построек, выбирать подходящий разрушающий снаряд и уничтожать орды зомби, скрывающихся за стенами из дерева, камня и металла. Каждый уровень требует продуманного подхода, а три типа снарядов позволят вам находить идеальное решение для максимального разрушения.


Сложность игры постепенно возрастает, добавляя новые испытания и механики. Чем точнее вы рассчитываете удары, тем больше разрушений наносите и тем быстрее переходите к новым уровням. Zombie Demolisher — это сочетание интуитивного управления, физических головоломок и зрелищного разрушения, которое подарит вам часы веселья и азарта в борьбе с волнами нежити. Готовы ли вы стать идеальным разрушителем зомби?


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 Теги темы: Unlocked

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