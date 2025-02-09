Версия:
6.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CrazyLabs LTD
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
152
Описание
Bus Frenzy — это увлекательная головоломка, которая проверит вашу стратегию и быстрое мышление, помогая разгрузить пробки на дорогах. Освобождайте автобусы из запутанных заторов, продумывая каждый ход, чтобы максимально эффективно справляться с трафиком.
Игра сочетает захватывающий геймплей и расслабляющую атмосферу. Передвигайте автобусы, решайте динамичные головоломки и наслаждайтесь процессом, который приносит как вызов, так и удовольствие. Bus Frenzy — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить отдых с увлекательным испытанием!
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ВИП
Неограниченное количество монет
Неограниченное перемешивание
Неограниченная сортировка
Неограниченный VIP-парк
Неограниченные усилители
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