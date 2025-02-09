android-1.ru / Игры / Головоломки / Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню)
Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню)

Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню) 6.6

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CrazyLabs LTD
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
152
Скриншоты
Описание

Bus Frenzy — это увлекательная головоломка, которая проверит вашу стратегию и быстрое мышление, помогая разгрузить пробки на дорогах. Освобождайте автобусы из запутанных заторов, продумывая каждый ход, чтобы максимально эффективно справляться с трафиком.


Игра сочетает захватывающий геймплей и расслабляющую атмосферу. Передвигайте автобусы, решайте динамичные головоломки и наслаждайтесь процессом, который приносит как вызов, так и удовольствие. Bus Frenzy — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить отдых с увлекательным испытанием!


Информация о модах

Меню модов

Удалить рекламу

Разблокировать автомобили

ВИП

Неограниченное количество монет

Неограниченное перемешивание

Неограниченная сортировка

Неограниченный VIP-парк

Неограниченные усилители

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню) v6.6 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Spy Fox in Dry Cereal (Полная версия)
Spy Fox in Dry Cereal (Полная версия)
Version: 1.5.4
Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег)
Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег)
Version: 1.9.2
Merge Dice Legends (Мод меню)
Merge Dice Legends (Мод меню)
Version: 1.0.0
Побег из комнаты: Escape room (Мод, Много денег)
Побег из комнаты: Escape room (Мод, Много денег)
Version: 2.36.0
I Love Hue (Мод, Unlocked)
I Love Hue (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.6
Ступиделла Хоррор (Полная версия)
Ступиделла Хоррор (Полная версия)
Version: 1.0.1
Linelight
Linelight
Version: 1.5.8
Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC)
Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC)
Version: 1.01

Отзывы о Bus Frenzy - Traffic Jam (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив